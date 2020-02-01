Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

В 23.00 пятницы по Гринвичу (2.00 мск субботы) Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. Таким образом власти Великобритании выполнили волю своих граждан, высказанную на референдуме 2016 года.
Основным местом празднования «развода» с ЕС для евроскептиков стала Парламентская площадь в центре Лондона, где тысячи сторонников Brexit собрались, чтобы отметить начало нового этапа в жизни страны. Ликующая толпа размахивала британскими флагами и радостно шумела. Собравшиеся гуляли среди правительственных зданий, подсвеченных в цвета национального флага – синий, красный и белый, передает ТАСС.
Тем временем в Эдинбурге, столице Шотландии, здание местного правительства в день Brexit оказалось подсвечено в цвета флага Евросоюза – синий и желтый – в знак протеста шотландцев против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
За час до официального выхода Великобритании из состава ЕС премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступил с обращением к нации.
«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения», – подчеркнул Джонсон.
«Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», – сказал британский премьер.
Накануне флаг ЕС сняли со здания постпредства Британии в Брюсселе.
В четверг Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, завершив процесс согласований документа со стороны ЕС. В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. несколькими днями ранее билль о Brexit подписала королева Елизавета II.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В 23.00 пятницы по Гринвичу (2.00 мск субботы) Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. Таким образом власти Великобритании выполнили волю своих граждан, высказанную на референдуме 2016 года. Основным местом празднования «развода» с ЕС для евроскептиков стала Парламентская площадь в центре Лондона, где тысячи сторонников Brexit собрались, чтобы отметить начало нового […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Актрису ленты «Капитан Америка» подозревают в убийстве матери / 2 января
- Календарь: 4 декабря — День недосягаемого Бубки / 4 декабря
- Путин объяснил звание Героя РФ у Рамзана Кадырова / 19 декабря
- Новосад про электронные учебники: Это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать / 20 января
- Политика: Разрыв ущербного договора грозит новым конфликтом между Россией и США / 28 января
- Объявлена дата продаж нового кроссовера Hyundai Palisade в России / 16 декабря
- Хабаровский минздрав опроверг данные о первом случае заболевания новым китайским вирусом в России / 22 января
- Times — в округе Джонсона количество краж со взломом за год выросло почти на 70% / 30 декабря