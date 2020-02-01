Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

В 23.00 пятницы по Гринвичу (2.00 мск субботы) Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. Таким образом власти Великобритании выполнили волю своих граждан, высказанную на референдуме 2016 года.

Основным местом празднования «развода» с ЕС для евроскептиков стала Парламентская площадь в центре Лондона, где тысячи сторонников Brexit собрались, чтобы отметить начало нового этапа в жизни страны. Ликующая толпа размахивала британскими флагами и радостно шумела. Собравшиеся гуляли среди правительственных зданий, подсвеченных в цвета национального флага – синий, красный и белый, передает ТАСС.

Тем временем в Эдинбурге, столице Шотландии, здание местного правительства в день Brexit оказалось подсвечено в цвета флага Евросоюза – синий и желтый – в знак протеста шотландцев против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

За час до официального выхода Великобритании из состава ЕС премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступил с обращением к нации.

«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения», – подчеркнул Джонсон.

«Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», – сказал британский премьер.

Накануне флаг ЕС сняли со здания постпредства Британии в Брюсселе.

В четверг Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, завершив процесс согласований документа со стороны ЕС. В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. несколькими днями ранее билль о Brexit подписала королева Елизавета II.





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Последнее: В 23.00 пятницы по Гринвичу (2.00 мск субботы) Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. Таким образом власти Великобритании выполнили волю своих граждан, высказанную на референдуме 2016 года. Основным местом празднования «развода» с ЕС для евроскептиков стала Парламентская площадь в центре Лондона, где тысячи сторонников Brexit собрались, чтобы отметить начало нового […]