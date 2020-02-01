Минветеранов предложило создать дополнительный инструмент противодействия российской агрессии

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложило создать новую структуру, которая поможет противодействовать российской агрессии. Об этом Министерство проинформировало 31 января на своем сайте.

«Во время очередного заседания межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь было одобрена предложение Минветеранов создать Национальный центр документирования нарушений прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины», – сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что задачей центра «станет в первую очередь фиксация тяжелых нарушений международного гуманитарного права».

«Также его работа поможет аккумулировать информацию, которая сформирует историческую правду о событиях на востоке страны. Таким образом, этот центр станет дополнительным инструментом в противодействии нашей страны российской агрессии», – подчеркнули в Минветеранов.

ZN.UA отмечает, что существовавшее ранее Министерство Украины по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также собирал информацию о нарушении прав человека на оккупированных территориях, «однако полученную информацию на практике никак не применял».

В 2014 году Россия аннексировала Крым, после чего начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На оккупированных территориях постоянно нарушаются права человека, отмечают правозащитники.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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