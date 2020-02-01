США ужесточили визовые ограничения

США ужесточили визовые ограничения

01.02.2020, 2:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий визовые ограничения для граждан нескольких государств, в том числе Кыргызстана.

Согласно указу, сохраняют силу визовые ограничения в 2017 году установленные для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали. Приостановлена выдача иммиграционных виз для некоторых граждан Бирмы (Мьянмы), Эритреи, Кыргызстана и Нигерии. Некоторые граждане Судана и Танзании не смогут принимать участия в лотерее «грин-кард». Новые ограничения не распространяются на неиммиграционные визы – туристические, бизнес и пр.

Это решение обусловлено тем, что обладателя иммиграционной визы намного сложнее выдворить за пределы США, чем обладателя американской визы любого другого вида.

Решение о введении подобных ограничений было принято в результате изучения рекомендаций Министерства внутренней безопасности США.

В список попали государства, которые не привели свои протоколы и процедуры идентификации личностей в соответствии со стандартами США, либо не предоставляют США информацию, необходимую для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

В указе президента Трампа, в частности, указано, что Кыргызстан не выпускает электронных паспортов и/или не делится некоторыми видами информации, включая информацию, касающуюся общественной безопасности и терроризма: «Кыргызстан также представляет повышенный риск, сравнительно с другими странами мира, о поездках террористов в Соединенные Штаты».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Последнее: Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий визовые ограничения для граждан нескольких государств, в том числе Кыргызстана. Согласно указу, сохраняют силу визовые ограничения в 2017 году установленные для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали. Приостановлена выдача иммиграционных виз для некоторых граждан Бирмы (Мьянмы), Эритреи, Кыргызстана и Нигерии. Некоторые граждане Судана и […]

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