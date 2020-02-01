Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Как сообщает ТАСС, свой дебютный бой под эгидой UFC Умар, одержавший 12 побед в 12 боях, проведет 18 апреля на турнире в Бруклине, где главным событием станет противостояние Хабиба с американцем Тони Фергюсоном.
"Братишка тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в UFC было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня, – написал Хабиб в Instagram. – У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира".
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Стоит отметить, что в Ultimate Fighting Championship выступает еще один брат чемпиона организации в легком весе – Абубакар Нурмагомедов.
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Последнее: Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Как сообщает ТАСС, свой дебютный бой под эгидой UFC Умар, одержавший 12 побед в 12 боях, проведет 18 апреля на турнире в Бруклине, где главным событием станет противостояние Хабиба с американцем Тони Фергюсоном. "Братишка тебе многое предстоит доказать, […]
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