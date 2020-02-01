Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

01.02.2020, 2:06, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Как сообщает ТАСС, свой дебютный бой под эгидой UFC Умар, одержавший 12 побед в 12 боях, проведет 18 апреля на турнире в Бруклине, где главным событием станет противостояние Хабиба с американцем Тони Фергюсоном.

"Братишка тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в UFC было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня, – написал Хабиб в Instagram. – У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира".

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 31 Янв 2020 в 10:30 PST

Стоит отметить, что в Ultimate Fighting Championship выступает еще один брат чемпиона организации в легком весе – Абубакар Нурмагомедов.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Как сообщает ТАСС, свой дебютный бой под эгидой UFC Умар, одержавший 12 побед в 12 боях, проведет 18 апреля на турнире в Бруклине, где главным событием станет противостояние Хабиба с американцем Тони Фергюсоном. "Братишка тебе многое предстоит доказать, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика