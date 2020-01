Сенат США не будет вызывать свидетелей на процесс по импичменту Трампа

Сенат США 31 января решил, что не будет вызывать свидетелей на процесс по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Голос Америки».

Также Сенат не будет требовать у Белого дома дополнительных документов.

49 сенаторов проголосовали за вызов свидетелей (45 демократов, два республиканца и два независимых), 51 – против (все республиканцы).

В ближайшее время может быть проведено решающее голосование по двум статьям обвинения. Для признания Трампа виновным требуется не менее 62 голосов.

Как сообщает CNN, глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что теперь сенаторы обсуждают дальнейшие шаги в процессе импичмента, он может быть завершен в ближайшие дни.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей – у демократов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

