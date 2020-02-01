Великобритания официально вышла из состава ЕС

В пятницу, 31 января, в 23:00 по Гринвичу (02:00 по Москве) Соединенное Королевство официально перестало быть частью Евросоюза, завершив длившееся 47 лет членство в европейском сообществе.

Так была реализована воля британцев, высказавшихся за Brexit — выход Великобритании из ЕС — на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 миллиона голосов ( соотношение голосов "за" и "против" составило 52 процента против 48 процентов).

Вслед за официальным выходом Великобритании из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года, напоминает ТАСС. Он был согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В этот период Соединенное Королевство и 27 оставшихся в составе Евросоюза стран продолжат сосуществовать так, будто Великобритания остается членом сообщества. За время переходного периода стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия и, прежде всего, попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

По случаю выхода Великобритании из ЕС премьер-министр страны Борис Джонсон, являющийся ярым сторонником Brexit, устроил на Даунинг-стрит прием в честь этого события. Ранее в своем обращении к нации он назвал Brexit "рассветом новой эры" и "моментом единения для британцев", передает "Интерфакс".

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти Соединенного Королевства смогли выполнить обещанное британским подданным: "Спустя более чем три года мы можем, наконец, сказать, что мы реализовали итоги референдума 2016 года и смогли выполнить обещанное британским подданным"

В с вою очередь, первый министр Шотландии Никола Стерджен написала властям Евросоюза письмо, в котором выразила сожаление из-за выхода Великобритании из ЕС. Она подчеркнула, что хотя Шотландия и находится на краю Европы, но всегда была и хотела оставаться в самом ее сердце. Как сообщалось, в ходе референдума 2016 года жители Шотландии выступали, в основном, против Brexit.

Также о своем сожалении о Brexit сообщил Тони Блэр, занимавший пост премьера с 1997 по 2007 год. "Я был против Brexit каждой клеточкой своей политической натуры. Я все еще глубоко сожалею о нем как в политическом плане, так и в эмоциональном. Но Brexit случился, и теперь нам нужно стремиться извлечь из этого как можно большую выгоду", — подчеркнул он.

Источник: Вести

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