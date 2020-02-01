Телеведущая и светская львица Ксения Собчак поздравила писателя Михаила Зыгаря с днем рождения теплым признанием в любви. Знаменитость сопроводила соответствующий пост в Instagram-аккаунте снимком совместного зажигательного танца.

Бывшему главному редактору телеканала «Дождь» в последний день января исполняется 39 лет. Телеведущая и журналистка называет Михаила Зыгаря своим наставником в профессии, «гуру», который является одновременно и ее лучшим другом. Перечисляя достоинства именинника, Собчак отмечает «огромный-огромный» талант, независимость суждений и толерантность по отношению к другим людям, которых автор бестселлера «Вся кремлевская рать» не пытается осуждать. Телеведущая ценит его советы и умение говорить открыто нелицеприятные вещи или, как выразилась Ксения Собчак, «бьет по рукам» за те промахи, которые она иногда допускает. Ведущая гордится дружбой с человеком такого огромного масштаба и подчеркивает: Михаил Зыгарь — единственный человек в её жизни, с которым она может вести «столь откровенные, а порой и болезненные, но честные разговоры».

Переходом к танцевальным талантам уважаемого адресата Ксения Собчак немного снизила высокий пафос своего послания, но многие подписчики поняли его правильно. Один из комментаторов даже высказался, что если телеведущая дружна с таким человеком, то за неё «можно быть спокойным».

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Последнее: Телеведущая и светская львица Ксения Собчак поздравила писателя Михаила Зыгаря с днем рождения теплым признанием в любви. Знаменитость сопроводила соответствующий пост в Instagram-аккаунте снимком совместного зажигательного танца. Бывшему главному редактору телеканала «Дождь» в последний день января исполняется 39 лет. Телеведущая и журналистка называет Михаила Зыгаря своим наставником в профессии, «гуру», который является одновременно и ее […]