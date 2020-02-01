Побывавшим в Китае иностранцам запретили въезд в США

Соединенные Штаты вводят временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, объявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

«Президент [США Дональд Трамп] подписал указ (…), который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов (имеющих разрешение на постоянное жительство в США – прим. ВЗГЛЯД), побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США», – цитирует американского министра ТАСС.

Кроме того, исполняющий обязанности заместителя главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кен Куччинелли сообщил, что с 17.00 воскресенья (2 февраля, 02.00 мск понедельника) все прибывающие в США «авиарейсы из Китая будут перенаправлены в семь аэропортов». Речь идет об аэропортах имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, О’Хара в Чикаго, а также в Сан-Франциско, Сиэтле, Атланте, Гонолулу и Лос-Анджелесе. По его данным, объем пассажиропотока из США в Китай упал более чем на 50%.

Напомним, с 1 февраля РФ ограничила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.

В частности, российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. В пятницу «Аэрофлот» перевел все китайские рейсы в отдельный терминал Шереметьево.

Кроме того, в Минстре предупредили, что 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим, что может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета.





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