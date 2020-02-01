Адвокат заявил о требовании прокурора снять с сестер Хачатурян обвинения в убийстве отца

Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, сообщил адвокат одной из сестер Алексей Паршин. По его словам, это «влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Защитник одной из сестер Хачатурян рассказал, что заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение по делу, потому что выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

«В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства», – сказал адвокат. Следствие, напоминает он, выяснило, что сестры Хачатурян пошли на убийство из-за постоянных издевательств со стороны отца Михаила Хачатуряна.

Позже адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер ​сообщил, что следователи проведут дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу сестрам Хачатурян в рамках дела об убийстве их отца.

Липцер предположил, что после того, как специалисты проведут необходимые исследования, будет решаться вопрос о закрытии дела.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве 27 июля 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за убийство по сговору. Прокуратура включила в окончательную редакцию обвинения информацию о том, что мотивом убийства были противоправные насильственные действия отца девушек. Адвокаты настаивают, что девушки оборонялись.

Тело Михаила Хачатуряна обнаружили на лестничной клетке в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве в июле 2018 года. Мужчина получил многочисленные ножевые ранения и травмы головы, нанесенные молотком. Полицию вызвали его дочери, они признались в убийстве.

Летом 2019 года сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, судить их планировалось по самой тяжкой из возможных статей – «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по ней для женщин – 25 лет лишения свободы.

Родные, друзья и соседи сестер Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.​ Прокуратура также подтвердила, что сестры подвергались истязаниям и сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.

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