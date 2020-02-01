Из России выдворяют гея из Узбекистана, который пытался получить убежище

Из России выдворяют 23-летнего гея из Узбекистана по имени Рустам: такое решение принял судья Зюзинского районного суда Артем Волков. Молодой человек пытался получить в России убежище на основании того, что на родине ему грозит преследование и тюремный срок за сексуальную ориентацию. Но в середине января 2020 года он получил отказ в убежище. А уже через несколько дней после этого, несмотря на то, что решение районного суда еще не вступило в силу, молодой человек был задержан полицией, а суд в тот же день принял решение о его высылке из России, сообщают правозащитники ЛГБТ-группы «Стимул».

Официальная причина для выдворения – то, что узбекистанец якобы нарушил миграционное законодательство и находился на территории РФ без законных оснований.»По Кодексу административного судопроизводства у Рустама есть три месяца на обжалование отказа МВД России в убежище, поэтому он имеет право находиться все это время в стране, – настаивает адвокат Артем Лапов – Также райсуд никак не оценил опасности, которой может подвергнуться Рустам при возвращении на родину».

Правозащитники подчеркивают, что в материалах дела узбекистанца есть «письменные указания МВД России, направленные сначала в ГУ МВД по Москве, а оттуда – в окружное управление внутренних дел». Они требуют «проконтролировать выезд молодого человека» и отчитаться о проделанной работе в срок до 10 февраля. «Чем вызваны такие поспешные меры, непонятно», – замечают в ЛГБТ-группе «Стимул».

Узбекистан и Туркменистан остаются единственными странами на постсоветском пространстве, где за гомосексуальные связи предусмотрено уголовное наказание. Летом 2019 года ЛГБТ-активисты обратились к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой отменить статью Уголовного кодекса «Мужеложство». Но власти Узбекистана на обращение никак не отреагировали.

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