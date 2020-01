От Серебренникова на юбилее Электротеатра до Познера на интеллектуальных беседах: самые концептуальные вечеринки января

Самая космическая

Мероприятие: космический ужин-перформанс «Влюбленный заяц»

Гости: Игорь Гаранин, Маргарита Пушкина, Мадина Гогова, Екатерина Дарма, Юрате Гураускайте, Евгений Заболотный

Формат: на зимней террасе The Macallan в O2 Lounge отеля The Ritz-Carlton, Moscow российский художник Ростан Тавасиев представил космический ужин-перформанс «Влюбленный заяц». В основу ужина-метафоры легла идея художника о том, что любой проект не должен стеснять воображение земными условностями, а может стать произведением искусства в контексте космического пространства. За ужином гости приняли участие в исследовании туманности CAPOS_005 под музыкальное сопровождение Уильяма Гершеля — композитора-астрофизика, первым открывшего инфракрасное излучение и положившего начало инфракрасной астрономии. Благодаря специальному меню ужина от Дмитрия Сергеева, шеф-повара The Ritz-Carlton, Moscow, в каждой подаче исследуемая туманность находила свое отражение в новом волновом и вкусовом спектре. В качестве специального подарка гости получили именные звезды, подтвержденные международным сертификатом.



Самая роскошная

Мероприятие: показ Yanina Couture

Гости: Маша Федорова, Эвелина Хромченко, Виктория Борисевич, Стивен и Дебора Ханг, Екатерина Дарма

Формат: показ коллекции Yanina Couture SS 2020 состоялся в парижском Музее декоративного искусства (Musée des Arts Décoratifs), что находится в здании Лувра — в просторном зале Салона 1900, огромные окна которого выходят на сад Тюильри, а стены украшены коллекцией деревянных предметов искусства XVII — XVIII веков. Дворцовая роскошь этой части музея послужила отличными декорациями к показу коллекции, в которой неожиданно для Дома Yanina превалировали самые яркие оттенки — фуксия, желтый и ярко-розовый. Главным источником вдохновения дизайнера в этом сезоне стали легендарные красавицы шестидесятых — сестры Жаклин Кеннеди и Ли Радзивилл, а также Катрин Денев и Одри Хепберн. Бахрома и комбинезоны напомнили о таких легендах, как Шер и Джейн Фонда, а вызывающие мини вызвали в памяти силуэты Джин Шримптон и Твигги. И в заключение показа перед традиционным выходом невесты Юлия Янина возвращается к знаковым платьям дома — характерным для Yanina Couture черным нарядам с фирменными, филигранно выполненными вышивками.



Самая экспрессивная

Мероприятие: юбилей Электротеатра Станиславского

Гости: Кирилл Серебренников, Софья Капкова, Марианна Максимовская, Ирина Апексимова, Илья Бачурин

Формат: 26 января Электротеатр Станиславский отметил первый юбилей — 5 лет. В день рождения театра главный художник Анастасия Нефедова открыла мастерские и представила выставку костюмов «Costumedepartment. Швы наружу», а музыкальный руководитель Дмитрий Курляндский создал музыкальную инсталляцию «Электродвор» во дворе театра. В фойе при поддержке Итальянского института культуры в Москве развернулась выставка мозаичных скульптур и панно, созданных итальянскими художниками Марко Бравурой и Душаной Бравура. А на основной сцене прошел показ первого акта премьеры Бориса Юхананова «Пиноккио. Театр».



Самая авантюрная

Мероприятие: вечер ольфакторной беллетристики Penhaligon’s & Л’Этуаль

Гости: Ясмина Муратович, Светлана Хоркина, Дарья Михалкова, Ольга Сутулова, Александра Вертинская

Формат: 24 января в резиденции посла Великобритании состоялась премьера новых ароматов коллекции Portraits английского бренда Penhaligon’s, который с этого года представлен в крупнейшей сети парфюмерно-косметических магазинов Л’Этуаль. На один вечер исторический особняк резиденции стал домом аристократической семьи лорда Джорджа. Вдохновившись новыми ароматами Heartless Helen («Бессердечная Хелен») и Terrible Teddy («Ужасный Тедди»), две молодые звезды современного театра Артем Немов и Катя Конисевич познакомили зрителей с историей бренда Penhaligon’s, который в этом году отмечает 150-летие.

В эксцентричной коллекции Portraits каждый аромат олицетворяет одного из представителей английской аристократии. К уже известным персонажам теперь присоединились Хелен и сэр Тедди. Heartless Helen — необычайно интригующий и чувственный аромат, сочные ноты мандарина и свежесть оттенков жасмина придают композиции жизненную фруктовую энергию. Terrible Teddy — его аромат теплый и успокаивающий, с соблазнительным оттенком. Темная тайна благовоний раскрывается в сочетании с ярким взрывом розового перца.



Самая перспективная

Мероприятие: «предоткрытие» Музея Московского транспорта

Гости: Кирилл Серебренников, Светлана Доля, Саша Бортич, Марина Васильева, Анна Наринская, Ксения Чудинова

Формат: 28 января прошла презентация Музея Московского транспорта, который окончательно откроется только в 2023 году. Памятник архитектуры стал площадкой для единственного показа театрализованно-музыкальной инсталляции, созданной лауреатами премии «Золотая маска» композитором Алексеем Сысоевым и режиссером-постановщиком Филиппом Григорьяном. Главным героем «полифонического променада» «Нам по пути» стал сам архитектурный шедевр, его пространство и история. Сквозь время больших надежд и тяжелого труда 1930-50 годов, изломы 90-х и наше время, музыка и театрализованное представление провели зрителей к новой странице жизни здания. Дело в том, что в ближайшее время здание закрывается на реставрацию на несколько лет, но в это время команда музея будет организовывать свои проекты на других площадках.

«Предоткрытие» — возможность показать главный экспонат Музея московского транспорта — легендарное здание гаража Мельникова в его историческом состоянии — со следами времени, ремонтными ямами, запахом машинного масла… Это наш основной объект, в котором совсем скоро начнется новая жизнь. Это пространство позволит музею перейти на другой уровень — стать многофункциональным культурным центром, интерактивной площадкой, погружающей в историю города и его будущее, «локомотивом» которого является транспорт, как символ движения и изменений к лучшему, — призналась директор Московского музея транспорта Оксана Бондаренко.

Самая британская

Мероприятие: открытие международного интеллектуального членского клуба Akademy

Гости: Владимир Познер, Анастасия Беляк, Камиля Шаймиева

Формат: 29 января в отеле The Ritz London состоялось открытие международного интеллектуального членского клуба Akademy, основанного Анастасией Беляк и Камилей Шаймиевой. В рамках закрытых мероприятий клуба будут проводиться лекции ведущих профессионалов и признанных спикеров из области искусства, кино и театра, литературы, философии, истории, науки, музыки, психологии, политики, экономики и медицины. Членство клуба также предоставляет множество привилегий: всемирный культурный консьерж, включая анонсы выставок, премьеры, vip-доступ на мировые художественные ярмарки, билеты и эксклюзивные приглашения на ведущие мероприятия; консультации по искусству и антиквариату и другое. Первым приглашенным гостем с лекцией «О времени и о себе» стал российский и американский журналист, писатель и телеведущий Владимир Познер. Во время лекции Познер поделился мыслями касательно самых важных событий, которые произошли за последние 10 лет и оказали влияние на ситуацию в мире, рассказал, что ждет человечество в будущем и как оно будет развиваться.



Самая мотивирующая

Мероприятие: премьера дебютного фильма «ЯРДЫ»

Гости: Егор Корешков, Семен Трескунов, Даниил Белых, Кирилл Батишта, Юрий Борисов

Формат: в кинотеатре «Иллюзион» состоялась московская премьера дебютного фильма Андрея Корытко «ЯРДЫ». Режиссер берет за основу сюжета жизнь обычного молодого человека и рассказывает его историю пути к успеху как начинающего рэпера. Режиссер называет его образ «собирательным» — это история амбициозных ребят, которые переехали в Москву и хотят чего-то добиться. Стоит отметить, что картина «ЯРДЫ» снята без финансовой поддержки со стороны государства, о чем создатели рассказали со сцены. После просмотра первые зрители поддержали будущих звезд аплодисментами и танцами в ритм музыки из фильма. В прокат «ЯРДЫ» вышли 30 января.



