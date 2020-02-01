От бьюти-роли Эмилии Кларк до умных технологий воды без воды: бьюти-дайджест недели

Mugler

Новая интерпретация Alien Fusion классического аромата Mugler сталкивает мужчину и женщину, жар и холод под метафорой солнечного затмения. Союз льда и пламени, таинственная встреча дня и ночи рождают два контрастирующих аромата, в основе которых – пряный дуэт имбиря и корицы. Рубиновый флакон для нее с яркой вспышкой жасмина самбак и приходящей на смену нотой флердоранжа, дарит взрывной разряд энергии и силы. Нотки чувственности раскрываются с белой амброй и мадагаскарской ванилью, цветочно-кремовые акценты туберозы добавляют теплоты благородному аромату. Мужская энергия, заключенная в сапфировом флаконе, находит выход в древесных акцентах с бархатистыми нотами цветка османтуса, в дымчатых нотах бука с аккордами зеленого кофе. Парные ароматы – традиционный и беспроигрышный подарок на приближающийся День всех влюбленных.

Eisenberg

Для горных и лесных прогулок, для чувствительной кожи, для восстановления и увлажнения – успокаивающий ночной крем Anti-Stress Treatment с бисаболом и маслом карите разработан специально для кожи, пострадавшей от агрессивной окружающей среды. Нормализуя состояние кожи и устраняя последствия, вызванные реакцией на стресс, тающий крем восстанавливает здоровый цвет лица. Уникальная формула Trio-Moleculaire стимулирует регенерацию, устраняя мертвые клетки для лучшего усвоения активных компонентов.

Bvlgari

Итальянский ювелирный дом Bvlgari заявляет об инвестициях в цветоводческий проект Flower Gems of India (Драгоценные цветы Индии), инициатива участия в котором появилась благодаря сотрудничеству парфюмеров с локальным индийским партнером. Результатом трехлетнего пилотного проекта (2019-2021) станет новая сельскохозяйственная модель по выращиванию жасмина. Поддержка семейных ферм, прямые поставки и сотрудничество как улучшит качество продукции, так и обещает поднять заработок индийских цветоводов штата Тамилнад. Цель проекта – показать рациональный подход к освоению почвы, ее восстановление и водоснабжение, что создаст условия для устойчивого развития будущих поколений.

Clinique

Впервые за свою историю гигант дерматологической косметологии Clinique объявляет глобального амбассадора – Эмилию Кларк («Рождество на двоих», «До встречи с тобой», «Терминатор:Генезис», «Хан Соло: Звездные войны. Истории»). Актриса привлекла бренд оптимизмом, гармонией с собой и многогранностью. Именно поэтому в первой кампании ей будет доверено представлять линию кастомизированных средств по уходу за кожей Clinique iD,предлагающую 25 уникальных комбинаций для создания собственной программы ухода с учетом ее индивидуальных потребностей. В этом году в линии также появились новые увлажняющие BB-базы для естественного сияния.

L’Oreal Professionnel

Новая услуга и новая философия La Fench – это тонкая игра оттенков, контрастов и многогранных бликов, позволяющая изменять блонд с каждым приходом в салон, оставаясь при этом собой. Эксперты L’Oreal Professionnel разработали эксклюзивную технику, придающую цвету настоящую глубину, соединяя два разных оттенка для создания образа с множеством нюансов. Что же касается философии, то La Fench – это ода французской элегантности и их непринужденной естественности.

Kerastase

Спустя несколько лет научных исследований в лаборатории L’Oreal Advanced Research эксперты представляют уникальный мгновенных салонный уход K Water от Kerastase. Инновационная технология ламиллар позволяет мгновенно добиться эффекта гладкости и мягкости без утяжеления. Волос равномерно обволакивается частицами средства, приобретая зеркально ровную поверхность, чего трудно добиться классическим уходом. Слагаемые блестящего успеха составляют увлажняющие компоненты, ухаживающие частицы ламиллы и умную систему распределения, благодаря которой можно избежать недостаточного или чрезмерного кондиционирования волос. Эффект будет идеальным всегда.

Vegetable Beauty

Оригинальное сочетание экстракта свеклы и витамина Е в насыщенной формуле ночного крема обладает антиоксидантными свойствами, помогает освежить цвет лица и улучшить питание клеток кожи. Крем обогащен комплексом пептидов, которые стимулируют синтез коллагена в коже, уменьшая выраженность морщин. Драгоценные масла ши, макадамии и оливы смягчают и устраняют сухость кожи, делая ее эластичной. Регенерирующий крем представлен в аптеках и на сайте vegetablebeauty.ru .

Oriflame

В конце января Oriflame представляет парные ароматы Eclat Amour для нее и Eclat Toujours для него, символизирующие бесконечную любовь. Женская способность всепоглощающе любить воплощена в цветочно-древесном аромате с нотами белой фиалки, ириса и сандала. Мужское постоянство, демонстрирующее всю силу чувств, строится парфюмерами на нотах свежей мяты, изысканного белого ириса и брутального аккорда выделанной кожи. Парфюмерные композиции вдохновлены настроением Парижской весны, и благодаря поющим в январе птицам за окном, мечтать о весенней влюбленности уже разрешается.

Olos Frutti Di Bosco

Программа ухода Frutti Di Bosco за чувствительной кожей лица обладает успокаивающим и освежающим действием, снимает покраснения и раздражения, благодаря входящим в состав препаратов линейки экстрактам лесных ягод. 4 продукта — очищающее молочко, спрей-тонер, питательный флюид и крем работают над восстановлением естественного защитного барьера. В линейке представлена новинка – дермоуспокаивающая мицеллярная вода для снятия макияжа, обогащенная экстрактами красной смородины, земляники, малины и черники. Формула, кстати, без парфюмерных отдушек и красителей.

Текст: Анастасия Левит

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