Великобритания вышла из Евросоюза

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания покинула Европейский союз согласно соглашению, достигнутому накануне.

Великобритания покинула объединение спустя 47 лет пребывания в нем.

Количество членов Евросоюза сократилось до 27.

Brexit стал следствием референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, проведенного в июне 2016 года. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января. 23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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