Мнение: «Скоро коммуналки станут нормой в США». Британец о жизни в РФ

Британец Тобин Обер — продюсер фильма Брат-2, редактор, переводчик, диктор. Родился в северном Лондоне и в юношестве много читал. Образно говоря, в Россию его чуть ли не за руку привели Достовский, Пушкин, Толстой.

Тобин Обер: Мне было 17-19 лет и я много читал. Пушкина, например, мало читал, просто потому что стихи сложнее переводить, а Толстой, Достоевский, Гоголь. «Войну и мир» я сначала на английском прочел, а потом приехал сюда, чтобы изучать русский язык, и прочитал на русском. Анну Каренину я точно читал на русском 2 или 3 раза, и на английском – еще пару раз.

Я очень любил еще и немецкую литературу, Гюнтер Грасса в основном, и думал, что сейчас выучу русский язык за год, прочту всех великих писателей, и поеду в Германию учить немецкий. Но я так до конца и не выучил русский язык, поэтому еще тут.

С момента приезда Тобина ожидал настоящий хардкор: жизнь в коммунальной квартире и бесценный опыт пробуждения в питерском вытрезвителе…

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА

Это был полный… Через каких-то левых англичан я купил курс русского языка, заплатил им там, в Англии, и поехал в Россию, в Питер, и жил там в семье. Это была мать и дочка, Катя и Таня, они до этого жили в одной комнате, а потом переехали в чулан на кухне, а я поселился в их комнате. Я им все говорил: "Давайте я там буду жить." А это был буквально чулан для продуктов. Они как-то запихали туда диван и жили на этом диване, в крохотном пространстве. Я все просил: «Давайте я там буду, а у вас будет комната, мне ничего не надо, я и так на учебе целый день». Я был в абсолютном шоке. Там еще была какая-то бабушка, у нее была своя комната. Они ненавидели друг друга, между ними шла постоянная война. В общем, классическая русская коммуналка. Я жил вот в этом, и это колоссальный опыт.

Когда я рассказывал американцам, что вот есть такая система коммунальных квартир, что разные семьи живут в одном помещении, они такие: «Что!?». Не могли поверить. На днях у меня был разговор с американцем, который хорошо знает Россию, хорошо знаком с коммунальными квартирами, и он сказал, что в Америке скоро тоже так будет: люди настолько обеднели, что сейчас уже создаются кооперативы, где люди из разных семей живут в одной квартире. Мне кажется, скоро появится даже приложение на телефон, чтобы собирать людей для совместного съема квартиры, потому что плохо с деньгами. Я думаю, скоро это станет нормой. Может быть, не только в Америке, но и по всему миру. Так что мода на коммуналки придет от вас — экспорт.

Я делал передачу про путешествия для CNN с очень известным телеповаром Энтони Бурденом, и у нас там был выпуск про коммуналки: так вот было очень много людей в интервью нам рассказывали, как им нравится жить в коммуналках, что это ностальгия. Я думаю, что те, кто меня сейчас читают и живут в коммуналках, за голову хватаются. Но тем не менее были и такие люди.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

Я делал материал для журнала про оружие: надо ли его разрешить в России или нет. Дело было в девяностых. Я поехал к редактору журнала «Ружье и амуниция» Мише Дегтяреву. В общем, я был против, Миша был за. Я взял у него интервью, мы подружились, хоть и разных точек зрения придерживались, и как-то я поехал к нему в гости. Мы выпивали, а утром я проснулся в вытрезвителе – вот такого у нас нет. Такая разница между Западом и Россией. Я не знаю, как я там оказался, могу лишь предположить. Если верить Дегтяреву, я хотел пешком уйти домой, мы стояли, что-то обсуждали на улице, подъехали менты, я попытался их ударить, он меня еле-еле от них оттащил. А вытрезвитель был во дворе, где он жил. Я помню, что я проснулся и понял, что опаздываю на работу, меня выпустили — у меня даже дома сохранилась квитанция за «вытрезвительные услуги», я, по-моему, заплатил 73 рубля – так вот я вышел, и у меня хватало денег только либо на то, чтобы сесть на автобус, либо на то, чтобы купить воды. Я страшно хотел пить, поэтому купил воду и пешком пошел до площади Льва Толстого.

Интересный случай.

RuOpen: У нас, кстати, вытрезвители же отменили, и я слышал, что их хотят вернуть.

Тобин Обер: Да!? Я за. У меня хорошие воспоминания. Ну, точнее у меня никаких воспоминаний нет, я же не помню, что произошло.

ВЕЖЛИВАЯ УЛЫБКА

RuOpen: Я слышал в одном из интервью, вы говорили, что манера улыбаться всем – вам нравится. Вам не мешает это в России?

Тобин Обер: Мешает. Ну, не то, что мешает, просто приходится постоянно напоминать себе, что сначала не нужно улыбаться. Вот мои родители приезжают, у них привычка английская (в маленьких городах такое распространено, в Лондоне – нет): они утром выходят на улицу и с каждым здороваются. Люди в России, особенно там, где у нас дача, когда с ними здороваются, удивляются, «что за странные люди». Но поскольку мои родители уже несколько раз приезжали, местные к ним немного привыкли, даже стали отвечать.

Очень много русских людей считают, что это какой-то кретинизм, как собачка: «э, здрастье». А мне кажется, что ты таким образом просто обозначаешь, что разговор начинается с позитива. Да, ты можешь быть плохим человеком – мы это выясним потом – но начинать надо с хорошего. Русские очень зажатые. Мне кажется, что русские – лесные люди, вдруг кто-то появляется, а ты в лесу, зажатые люди. Если ты не лесной человек, то, видя как человек к тебе приближается, ты готовишься сказать «здравствуйте». Это моя теория.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Я сейчас был в Англии, я две недели гостил у родителей, и всегда снимал обувь. Но там жутко холодно без обуви. В Англии во всех домах очень холодно. В России даже зимой, когда минус 30-40, в квартирах очень тепло, потому что вы умеете так делать, чтобы не было сквозняков. У нас во всех домах, во всех квартирах такие сквозняки! Просто ветер дует. В этом большая разница. Когда я там жил, я об этом даже не задумывался, но в России я понял, что это неправильно, что не должно быть таких сквозняков.

РАЗДРАЖАЕТ

Я стал опаздывать тут. В Англии нельзя опоздать. Если вы назначаете встречу, а человек 10 минут задерживается, значит он попал в аварию и что-то очень серьезное случилось. А тут – нет: можешь опоздать на 10-20 минут. Я до сих пор, когда опаздываю хоть на 10 минут, я звоню и предупреждаю, а люди такие: «Чего ты мне сообщаешь, опаздывай себе на здоровье».

РУССКАЯ МУЗЫКА

Я люблю попсу, если она хорошая. Я очень много музыки слушаю. Есть несколько песен девяностых и двухтысячных, которые мне очень нравятся. Я считаю, что лучший музыкальный проект, который был в России за все эти годы (один из лучших), был Тату. Это стало мировым брендом. Есть такое понятие у модников и интеллигентов, что нельзя любить попсу, но это было супер-круто сделано. Когда эта группа впервые появилась, я сразу сказал, что она станет всемирно известной. И так и было. Они №1 были в Англии, в Японии – это колоссальный успех. Это было очень хорошо написано, очень хорошо придумано, там были очень хорошие клипы. Например, клип на песню «Простые движения».

ЛИТЕРАТУРА

Мне всегда очень нравилась «Леди Макбет Мценского уезда». Мне кажется, что даже само название всех просто красиво посылает. «У вас леди Макбет, у вас все круто? Короли шотландские? Давайте в маленьком уезде в России, посмотрим, как обстоят дела». И ты начинаешь читать, и там – ух! Короткий рассказ, но такой секс, такая драма. Очень просто написано, но на самом деле гениальная вещь.

ПОСЛОВИЦЫМоя любимая: «Работа не волк, в лес не убежит». Такой у нас (у британцев) точно нет. Такая она хорошая, я прямо представляю, как работа убегает или не убегает в лес.



ВРАЖДА АНГЛОСАКСОВ И СЛАВЯНОдин политолог мне сказал, что это началось, когда Елизавета Первая наша "отфутболила" Ивана Грозного. Остались переписки с предложением стать его женой, а она его отшила (она всех, на самом деле, отшивала). С тех пор Россия в обиде. Вот он мне серьезно такую версию представил. Мне кажется, что, на самом деле, это Британия была большой империей и возник конфликт интересов. Когда его не было, мы очень хорошо работали вместе: Вторая Мировая, против Наполеона. Поэтому я думаю, что просто не совпали интересы, когда-нибудь они снова совпадут. Я не думаю, что это черта характера, якобы британцы не могут терпеть русских.

Источник: Открытая Россия

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Было время, когда казаки были очень лихими парнями. Для которых честь и Родина были превыше всего. Вот, к примеру, Константин Недорубов. Еще в Первую мировую Константин Иосифович стал полным Георгиевским кавалером, а в Великую Отечественную командовал казачьим эскадроном, сформированным из добровольцев. 2 августа 1942 года в боях под станицей Кущевской в рукопашной схватке сотня казаков […]