Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады, сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
«В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.
В НОРАД уточнили, что «российские самолеты не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады».
Глава Объединенного командования, американский генерал Терренс О’Шонесси заявил, что пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады якобы стал «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
Тем временем в Министерстве обороны РФ сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.
В ведомстве уточнили, что продолжительность полета превысила 16 часов.
«Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе», – добавили в Минобороны.
В министерстве также отметили, что полеты российских военных самолетов регулярно проходят над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, причем все они «выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
Напомним, в ноябре прошлого года китайское издание Sina сообщало, что российский стратегический ракетоносец Ту-160 на форсаже легко ушел от двух истребителей пятого поколения F-35A в Японском море.
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