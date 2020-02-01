На территории Палестины продолжаются массовые протесты

Жители автономии выступают против так называемой "Сделки века" – плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Демонстрации проходят на фоне столкновений между военными.

"Они не вправе решать за нас! Они не вправе гнать нас с нашей земли"- кричат палестинцы. Обстановка на Западном Берегу реки Иордан накаляется все сильнее с каждым днём. В палестинских городах, которые граничат с израильскими поселениями палестинцы жгут покрышки, и флаги США и Израиля.

"Мы, палестинцы, никогда не сдаемся, мы будем воевать до последнего. Никто не сможет нам доказать что Иерусалим — не наш. Это территория вся наша. Мы будем бороться за освобождение Палестины до последней капли крови", — убеждены местные.

От слов протестующие переходят к делу. В сторону израильского поселения летят камни. Израильские военные, в свою очередь, в ответ применяют слезоточивый газ и стреляют в протестующих резиновыми пулями.

В самом Иерусалиме тоже неспокойно, протестующие палестинцы так же жгут покрышки, забрасывают полицию камнями. В ответ — водомёты и газ.

К протесту присоединяется и восточный берег. В столице Иордании, люди вышли на центральные улицы в поддержку палестинцев. В руках флаги ХАМАСа и ФАТХа на земле флаги США И Израиля.

В Секторе Газа на границе с Израилем, сегодня без столкновений, но на улицах городов тоже сотни протестующих. Непримиримые представители партии ХАМАС вновь говорят о том, что будут выводить народ на улицы, в знак несогласия с так называемой "сделкой века", которую предложил Трамп, и которой так восхищался Нетаньяху.

Вечером на улицах палестинских городов ничего не напоминает о дневных протестах, словно их и не было вовсе. Но уже завтра, сразу после дневной молитвы, все повториться вновь.

Источник: Вести

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