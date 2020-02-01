Застрявшие под Териберкой на морозе туристы вывезены с места ЧП

Представитель Главного управления МЧС РФ по Мурманской области сообщил, что группа туристов в составе 12 человек, застрявшая на дороге в село Териберка из-за поломки автобуса, вывезена к месту назначения на попутном транспорте.

По уточненным данным, в перевозившем туристов автобусе вышла из строя печка, о чем водитель сообщил аварийным службам, передает ТАСС. Не дождавшись прибытия спасателей, он отправил людей на попутном транспорте, а сам также уехал с места происшествия.

Накануне утром на ведущей в Териберку дороге образовался затор, к середине дня в пробке оказались несколько десятков автомашин, на трассе наблюдались снежные заносы. Во второй половине дня из-за сильного ветра и плохой видимости дорогу закрыли для движения автомобилей.

Ставшее известным по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" село Териберка в последние годы стало популярным туристическим объектом: ежегодно его посещают до 40 тысяч человек, в том числе, иностранцев.

Источник: Вести

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