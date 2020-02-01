Застрявшие под Териберкой на морозе туристы вывезены с места ЧП

Представитель Главного управления МЧС РФ по Мурманской области сообщил, что группа туристов в составе 12 человек, застрявшая на дороге в село Териберка из-за поломки автобуса, вывезена к месту назначения на попутном транспорте.
По уточненным данным, в перевозившем туристов автобусе вышла из строя печка, о чем водитель сообщил аварийным службам, передает ТАСС. Не дождавшись прибытия спасателей, он отправил людей на попутном транспорте, а сам также уехал с места происшествия.
Накануне утром на ведущей в Териберку дороге образовался затор, к середине дня в пробке оказались несколько десятков автомашин, на трассе наблюдались снежные заносы. Во второй половине дня из-за сильного ветра и плохой видимости дорогу закрыли для движения автомобилей.
Ставшее известным по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" село Териберка в последние годы стало популярным туристическим объектом: ежегодно его посещают до 40 тысяч человек, в том числе, иностранцев.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Было время, когда казаки были очень лихими парнями. Для которых честь и Родина были превыше всего. Вот, к примеру, Константин Недорубов. Еще в Первую мировую Константин Иосифович стал полным Георгиевским кавалером, а в Великую Отечественную командовал казачьим эскадроном, сформированным из добровольцев. 2 августа 1942 года в боях под станицей Кущевской в рукопашной схватке сотня казаков […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый год по-австралийски: Крис Хемсворт и Эльза Патаки нашли способ, как спасти свое поместье от небывалой засухи / 21 декабря
- Ростелеком подтвердил, что готовится к учениям по изоляции Рунета. / 20 декабря
- Крупнейшая в истории пресноводная рыба официально объявлена полностью вымершей / 11 января
- Версии iPhone 12 поступят в продажу с четырьмя моделями / 3 декабря
- Samsung использует на своих смартфонах и планшетах шпионское ПО / 8 января
- Мнение: Как украинские нацисты похищали Цемаха / 4 декабря
- Мнение: 13 особенностей гигиены в разных странах, из-за которых приезжие могут попасть в неловкую ситуацию / 10 января
- В РФ назвали лучшие поддержанные иномарки в ноябре / 14 декабря