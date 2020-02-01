Сенат CША не вызовет свидетелей по делу об импичменте

Сенат CША не вызовет свидетелей по делу об импичменте

01.02.2020, 1:30, Новости дня

Сенат США принял решение не вызывать свидетелей на процесс по импичменту президента Трампа и не требовать у Белого дома предоставления дополнительных документов, на чем настаивали демократы.

В поддержку вызова свидетелей проголосовали 49 сенаторов: все демократы, двое независимых и два республиканца, против – 51 республиканцев.

Таким образом, в ближайшее время будет проведено решающее голосование, на котором, вероятнее всего, президент Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отрешения от должности требуется не менее 62 голосов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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