Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Два стратегических самолета-ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей и Северного Ледовитого океана.
Во время выполнения облета, продолжительность которого составила более 16 часов, самолеты дальней авиации выполнили операцию по дозаправке топливом в воздухе, передает ТАСС.
Летчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Министерство обороны РФ подчеркивают, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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