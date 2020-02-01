Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Два стратегических самолета-ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей и Северного Ледовитого океана.

Во время выполнения облета, продолжительность которого составила более 16 часов, самолеты дальней авиации выполнили операцию по дозаправке топливом в воздухе, передает ТАСС.

Летчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Министерство обороны РФ подчеркивают, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Источник: Вести

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