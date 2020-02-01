Украинская прыгунья Магучих установила новый мировой рекорд. Видео

–
видео
Видео: Sport Ukraine / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: – видео Видео: Sport Ukraine / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов / 11 января
- Госпел-хор исполнит песни из легендарного мультфильма «Король Лев» в Киеве / 10 января
- Песков рассказал о процессе принятия решения по делу Иссахар / 27 января
- Захарова отреагировала на призыв Зеленского к жителям Донбасса покинуть Украину / 3 декабря
- В Белом доме заявили, что Болтон не может опубликовать свою книгу / 30 января
- Климкин: То, что Зеленский искренне считает «освобождением Донбасса» – не что иное, как спецоперация России / 9 декабря
- Мама Наамы: дочь еще может вернуться в Россию. Если захочет / 30 января
- Генпрокурор уволил Чумака с должности главного военного прокурора / 4 января