Украинская прыгунья Магучих установила новый мировой рекорд. Видео

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Видео: Sport Ukraine / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: – видео Видео: Sport Ukraine / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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