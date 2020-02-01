Мнение: Конституция всё

Если раньше выходить на улицы с плакатами и агитировать людей на агрессивные действия в сторону властей у большинства вызывало хоть какой-то интерес, то сегодня подобные действия всё отчётливее напоминают маскарад. Ведь, как показывает опыт проведения предыдущих акций оппозиции, организаторам не всегда удаётся продумать все детали мероприятий, отчего одни участники получают травмы в давке, другие — отправляются в СИЗО.

Как в таких случаях поступают «наставники»? Уходят в тень, залечивают раны, про пострадавших участников ничего дельного не говорят: мол, в этот раз не получилось, но в следующий…И момент, собственно, настал – очередная манипуляция под названием «Дестабилизируй общество любой ценой», она же — общественная кампания «Нет!», на днях стартанула в России.

Цель мероприятия, как поясняет один из инициаторов Юлия Галямина: призвать к протестному голосованию по президентским поправкам к Конституции. Для этого организаторы собираются использовать старые-добрые методы: распространять манифест в социальных сетях, раздавать листовки на улицы. Не исключает Галямина и проведение акций.

К очередной кампании настороженно относятся даже закоренелые коллеги-оппозиционеры, успевшие в своё время обжечься. Пока одни в раздумьях, вторые ищут выгоду, а третьи хайпуют, политологи ставят ставки. Так, Александр Пожалов с уверенностью заявил, что «широкие слои населения протест вряд ли поддержат, так как содержание поправок отвечает запросу той части общества, которая боится консервации системы и хочет широких политических перемен». Помимо этого, по его словам, оппозиция рискует вновь столкнуться с проблемой, которая не давала им шанса и на предыдущих акциях, а именно объединиться и, наконец, выступить с внятной речью.

Инициативу, кстати, поддержали и в «Открытой России».

Аудиторию организаторы тоже выбрали неудачно. Разве можно надеяться на отдачу со стороны пожилого населения страны, когда одной из поправок в Конституции станет восстановление индексации пенсий?

К слову, до сих пор акции протеста против поправок массовостью не отличались. Одиночные пикеты Ильи Азарова у здания администрации президента в Москве и участие единомышленников в антифашистском шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой успехами также не обвенчались. А всё почему? Потому что сейчас для большинства россиян неочевидно, действительно ли предполагаемые изменения в Конституции приведут к негативным последствиям, как утверждает оппозиция или же это очередное сотрясение воздуха, направленное на подрыв доверия к власти?

Источник: Теория элит

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Последнее: Если раньше выходить на улицы с плакатами и агитировать людей на агрессивные действия в сторону властей у большинства вызывало хоть какой-то интерес, то сегодня подобные действия всё отчётливее напоминают маскарад. Ведь, как показывает опыт проведения предыдущих акций оппозиции, организаторам не всегда удаётся продумать все детали мероприятий, отчего одни участники получают травмы в давке, другие — […]