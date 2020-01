США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за коронавируса 2019-nCoV

В США 31 января объявили чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения и соцслужб США Алекс Азар, сообщает CNN.

В Twitter Азар сообщил, что риск распространения заболевания в США оценивается как низкий.

«В настоящее время риск для американцев остается низким, и мы работаем над тем, чтобы сохранить его таким. Мы продолжим нашу работу по мониторингу, реагированию и уменьшению распространения коронавируса и обеспечим, чтобы американцы имели самую точную и актуальную информацию о здоровье и путешествиях», – написал министр.

At this time, the risk to Americans remains low, and we are working to keep it that way. We will continue our work to monitor, respond to, and mitigate the spread of the #coronavirus and ensure that Americans have the most accurate and up-to-date health and travel information. https://t.co/eb4YN1H7QN

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 31, 2020

CNN отметил, что США введут карантин для 195 американцев, вернувшихся из китайского города Ухань, откуда начало распространяться новое заболевание.

Кроме этого, въезд в США запретят иностранцам, которые были в Китае в течение последних 14 дней.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине по состоянию на 31 января не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом,

