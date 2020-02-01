Рената Литвинова мечтала, чтобы мать во второй раз вышла замуж

Отечественная актриса театра и кино, сценарист и режиссёр Рената Литвинова в одном из недавних интервью вспомнила о своих родителях. Мать артистки после развода с первым супругом так и не устроила личную жизнь, а дочь долго мечтала о том, чтобы она снова вышла замуж.

Родители Ренаты Литвиновой — мать Алиса Михайловна и отец Мурат Вергазов — развелись, когда дочери было около года. По словам артистки, отец создал новую семью, но с ним ей довелось увидеться всего несколько раз. Последний из них был незадолго до смерти Вергазова, скончавшегося в 46-летнем возрасте, и он тогда жаловался дочери на одиночество. Говоря о матери, Литвинова вспоминает, что на её руку и сердце тоже было несколько претендентов, но несмотря на мечты дочери, замуж Алиса Михайловна так и не вышла, не встретив «того единственного».

Сама же артистка недавно в соцсети призналась подписчикам, что считает жизнь без любви невозможной. В этом случае, по мнению Ренаты Литвиновой, существование человека «теряет смысл, цвет, вкус и запах».

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