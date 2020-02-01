Россия ограничила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Российские власти приняли решение с 1 февраля ограничить авиасообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.
В соответствии с решением штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, все рейсы из Москвы в города Китая будут выполняться только из терминала F Шереметьево, вместе с тем остальные международные рейсы аэропорт 31 января перенес из F в терминал B, передает ТАСС.
До введения ограничений авиакомпании РФ выполняли около 150 рейсов в неделю в КНР, китайские авиакомпании совершали около 40 рейсов в Россию в сутки. До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем, помимо «Аэрофлота», выполняли авиакомпании «ИрАэро», «Аврора», «Якутия», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. В тот же день «Аэрофлот» перевел все китайские рейсы в отдельный терминал Шереметьево.
Помимо «Аэрофлота», полеты из Москвы продолжат выполнять Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines.
Кроме того, в Минстре предупредили, что 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим, что может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета.
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Последнее: Российские власти приняли решение с 1 февраля ограничить авиасообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. В соответствии с решением штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, все рейсы из Москвы в города Китая будут выполняться только из терминала F Шереметьево, вместе с тем остальные международные рейсы аэропорт 31 […]
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