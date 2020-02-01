Наука: Зацикленность на здоровом сне признали болезнью

Ученые признали зацикленность на здоровом сне или ортосомнию болезнью. Новый недуг особенно распространен среди граждан США. Почти 10 процентов американцев используют специальные трекеры сна, с помощью которых делают выводы о своем здоровье.

Технологии — вещь безусловно полезная, в том числе во многих бытовых вопросах, идет речь о составлении списка покупок или тренировках в домашних условиях. Но приложения, призванные сделать наш сон более глубоким и качественным, помочь с засыпанием и облегчить подъем, как выясняется, могут принести больше вреда, чем пользы. Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Sleep Medicine, некоторые люди одержимы тем, чтобы у них был хороший сон, и как раз это вызывает у них развитие нового расстройства психики.

Нарушение сна, связанное с нездоровым стремлением довести его до идеала, было названо ортосомнией. Особенно часто, отмечают исследователи, это случается с теми, кто следит за качеством сна с помощью фитнес-трекеров или специальных приложений. По словам ученых, как раз излишняя забота об идеальном сне и мешает людям получить его.

«Количество пациентов, которые начинают испытывать проблемы со сном, после того как всерьез берутся за улучшение его качества и увеличение продолжительности, неизменно растет. Люди всерьез озабочены тем, что их сон недостаточно хорош, и это в конечном итоге приводит к еще более серьезным проблемам», — приводит Business Insider слова авторов исследования.

Сама работа представляет собой анализ трех тематических исследований, в ходе которых взрослые люди пытались помочь себе улучшить сон. В одном из них, например, 40-летний мужчина жаловался на «неглубокий и фрагментированный сон», а также на «раздражительность, когнитивные нарушения (проблемы с вниманием, памятью и концентрацией) и усталость в течение дня». Трекер подсказал, что причину, вероятно, следует искать в недостаточной продолжительности сна. И хотя цель была благой и состояла в том, чтобы спать не менее восьми часов каждую ночь, мужчина рассказал, что иногда проверял свой телефон на протяжении ночи, чтобы посмотреть, сколько же ему осталось спать.

В другом исследовании 27-летняя женщина жаловалась на синдром беспокойных ног, поскольку обнаружила, что из-за этого «эффективность сна» составляет всего 60% (согласно трекеру). После корректировок образа жизни она пришла в лабораторию для полисомнограммы — теста, который измеряет глубину сна. Результаты показали, что ей удавалось спать достаточно глубоко для того, чтобы спать и высыпаться, но она все еще думала: «Почему тогда мой трекер утверждает, что я плохо спала?».

То есть, вместо того чтобы доверять собственным ощущениям, люди в исследовании, очевидно, не могли игнорировать данные своих гаджетов. Остается неясным, были ли у пациентов проблемы со сном до того, как они начали использовать приложения, но есть вероятность, то эти приложения: а) не помогли б) только ухудшили положение.

К чему мы ведем: ортосомния — не грипп и даже не анорексия, но довольно редкое расстройство. Во всяком случае, пока. И было бы здорово, если бы это так и оставалось. Напомним, что лучший способ спать и высыпаться — это прислушиваться к своему организму. И если он не желает засыпать раньше часа ночи, вероятно, не так уж это и нужно. Что касается общих рекомендаций, то врачи по всему миру сходятся во мнении, что привычка ложиться спать и просыпаться каждый день примерно в одно и то же время — да, выходные тоже считаются — обязательно поысит ваши шансы на достижение оптимальной «гигиены сна».

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Последнее: Ученые признали зацикленность на здоровом сне или ортосомнию болезнью. Новый недуг особенно распространен среди граждан США. Почти 10 процентов американцев используют специальные трекеры сна, с помощью которых делают выводы о своем здоровье. Технологии — вещь безусловно полезная, в том числе во многих бытовых вопросах, идет речь о составлении списка покупок или тренировках в домашних условиях. […]