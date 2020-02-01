Наука: Ученые создали машину для контроля сновидений

Команда разработчиков из Массачусетского технологического института создала устройство под названием «Дормио» (Dormio), дающее возможность контроля снов, которая не была недоступна ранее. Об этом сообщает Independent.

Целью ученых было исследование возможности увеличения творческого потенциала человека в пограничном состоянии между сном и явью. Разработанная ими система позволяет это за счет расширения контроля над стадией сна под названием гипнагогия, в которой спящие обычно видят галлюцинации.

Система «Дормио» представляет собой прикрепленное к руке устройство для отслеживания этого переходного состояния через биологические сигналы (например, сердцебиение и мышечный тонус). Как только организм начинает переходить в фазу глубокого сна, включается расположенный у кровати робот, издавая шум, чтобы «вытолкнуть» человека обратно в пограничное состояние сна.

Если вместо бессодержательного шума робот будет произносить какое-либо слово, то, согласно ученым, оно может попасть в сон. Например, если робот произносит «вилка» или «кролик», то сон будет включать эти объекты.

Стадия гипнагогии характеризуется искаженным восприятием пространства и времени, а также потерей чувства собственного «я», что поощряет возникновение спонтанных идей.

Идею стимулировать творческую мысль, разделяя бодрствование и бессознательное состояние, ранее изучали художник Сальвадором Дали и изобретатель Томас Эдисон.

Дали и Эдисон «ловили» состояние гипнагогии, засыпая со стальным шаром в руке, который падал на пол во время их перехода к глубокому сну. Затем они могли попытаться уловить идеи и мысли, порожденные снами в этот момент.

Такой метод описывается авторами исследования, как «вдохновляющий, но ограниченный», поскольку он не обладает дополнительными возможностями их новой машины, позволяющей тщательно исследовать это состояние сна, с помощью либо его продления, либо контроля.

«Для меня хорошая нейронаука — это эффективный самоанализ. Качественные технологии делают нейронауку актуальной для использования и вне лаборатории. Таим образом, они должны способствовать самоанализу», — говорит Адам Горовиц (Adam Horowitz) возглавлявший данное исследование.

«У этого проекта есть, как практические, так и философские цели. Я не сомневаюсь, что гипнагогическое состояние может быть использовано для улучшения памяти, обучения и раскрытия творческого потенциала. К тому же, после изучения этого состояния самостоятельно, я вижу, что это на самом деле очень ценный инструмент для самооценки, который ранее был мне недоступен», — добавляет ученый.

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