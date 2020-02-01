Гаджеты: Смартфоны iPhone легче взломать, чем устройства под управлением Android



Современные преступники активно используют передовые технологии, в том числе и смартфоны. Поэтому важным моментом в расследовании преступлений является добыча информации, сохраненной на мобильных устройствах связанных с противоправными действиями. Учитывая, что производители смартфонов для обеспечения защиты конфиденциальных данных осуществляют шифрование данных, для взлома устройств работающих под управлением iOS и Android возникают существенные трудности, о которых рассказали представители правоохранительных органов США.

Ранее спецслужбы обращали внимание на нахождение способа добычи данных из смартфонов Apple, работающих под iOS. В настоящее время в распоряжении правоохранителей имеются устройства, способные извлечь информацию практически из любого iPhone. Однако по заявлению детективов, получение информации со смартфонов, работающих под Android, возникают серьезные проблемы.

Если год назад проблема получения информации касалась только iPhone, то на нынешний момент правоохранители столкнулись с подобными проблемами и на Android устройствах, считают полицейские.

Эксперты по криминалистике, которые успешно работают с алгоритмами Cellebrite, открывающими доступ к информации на iPhone, утверждают, что эта технология не подходит к смартфонам Android. Закрытыми остаются данные из социальных сетей на таких смартфонах как Samsung Galaxy S9 или Google Pixel 2, а при попытке взломать HUAWEI P20 Pro, алгоритм Cellebrite вообще не дал никаких результатов.

Правоохранители считают, что компании производители защищая конфиденциальные данные пользователей, невольно вступают в противоречие с законом, не позволяя спецслужбам получить информацию о преступлении. Тем не менее полицейские отметили, что взломать можно любой смартфон, просто для этого потребуется больше времени и средств.

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Последнее: Современные преступники активно используют передовые технологии, в том числе и смартфоны. Поэтому важным моментом в расследовании преступлений является добыча информации, сохраненной на мобильных устройствах связанных с противоправными действиями. Учитывая, что производители смартфонов для обеспечения защиты конфиденциальных данных осуществляют шифрование данных, для взлома устройств работающих под управлением iOS и Android возникают существенные трудности, о которых рассказали […]