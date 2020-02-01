В российских регионах продолжаются дискуссии о поправках к Конституции

Продолжается обсуждение поправок в российскую Конституцию, предложенных президентом в недавнем послании Федеральному собранию. Дискуссия идет в общественных палатах по всей стране.

Защитить историческую правду, уточнить понятия культурного наследия и материнства — всё это предложения к поправкам в Конституцию, которые сегодня обсуждались в регионах. Заседания Общественных палат продолжают собирать сотни неравнодушных россиян. Так, сегодня в Красноярске говорили о роли Великой Победы. По мнению общественников, её надо закрепить в основном законе страны. Тем более, что в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Союза журналистов Владимир Соловьёв, который участвовал в заседании, напомнил о попытках некоторых стран переписать историю.

"Есть идеи тоже закрепить вот эту историческую победу народа в войне. Потому что сейчас очень много попыток пересмотреть значение победы советского народа в войне. Вы видите, что со стороны Польши и других стран поднимаются заявления совершенно не совпадающие с тем, что было на самом деле. Так что я думаю, что все эти изменения должны быть к лучшему, но понятно, что все внимательно нужно это фильтровать", — отметил Владимир Соловьев, председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России".

В заседании в Санкт-Петербурге сегодня участвовал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он пояснил смысл "поправки Калягина-Пиотровского-Мацуева", которая предлагает объявить уникальную культуру РФ символом страны и "оберегать" ее на государственном уровне.

"Наша культура является символом нашей страны, символом нашей страны, ее конкурентным преимуществом не только сегодня, но и завтра, и вчера. Вот что это такое. Если наша страна такое провозгласит, то это будет крайне важно вообще, в принципе в мире и очень важно для нас. Потому что наша Конституция говорит о доступности культуры, то есть каждый может открывать двери ногами. Но нигде не написано, что государство обязано содержать культуру", — сообщил Михаил Пиотровский, генеральный директор ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

А в Ростове-на-Дону предложений было так много, что пришлось фрагментировать работу. Действовали по примеру рабочей группы по изменениям в Конституции, которую накануне разделили на пять подгрупп. В Ростове-на-Дону их четыре.

В Челябинской области предложили через Конституцию усилить развитие территориального общественного самоуправления.

Президент предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. Предложено изменить 22 статьи — это 18 процентов от общего объема текста. При этом, первая, вторая и девятая главы останутся неизменными.

Межведомственная рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию лесного законодательства приехала в Архангельскую область на выездное совещание. Сенаторы планируют изучить опыт заготовки и переработки древесины в регионе, а также доработать дорожную карту по совершенствованию использования лесов в стране. В преддверии заседания участники осмотрели один из архангельских лесных комплексов.

Источник: Вести

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