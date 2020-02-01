Горбачев прокомментировал слова Зеленского о сговоре тоталитарных режимов перед началом Второй мировой

Горбачев прокомментировал слова Зеленского о сговоре тоталитарных режимов перед началом Второй мировой

01.02.2020, 0:30, Новости дня

Первый и единственный в истории президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью «РИА Новости» 31 января подверг критике высказывание президента Украины Владимира Зеленского о причинах Второй мировой войны.

27 января Зеленский, выступая в Освенциме, сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «преступный сговор тоталитарных режимов», что привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

88-летний Горбачев счел эту фразу «странной» и «поразительной». По его мнению, политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над нацизмом.

Горбачев задался вопросом, кому выгодны слова Зеленского.

27 января в мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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