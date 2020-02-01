В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

01.02.2020, 0:30, Новости дня

Во время проверки документов у граждан в Шевченковском районе Киева 31 января права верующих не нарушались, а правоохранители не заходили в мечеть. Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что полицейские и сотрудники Госмиграционной службы проверяли соблюдение миграционного законодательства иностранцами.

«ГМС в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств. Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на улице Дегтяревской, работники Миграционной службы и полицейские не заходили, права верующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства сотрудники не допускали», – заявили в МВД.

Правоохранители во время проверки возле проулка Старожитомирский выявили 15 нарушителей миграционного законодательства, отметили в ведомстве. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине. Еще двоих иностранцев решили привлечь к административной ответственности за трудоустройство без разрешения.

31 января муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов сообщил, что к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. По его словам, это происходило до, во время и после молитвы в мечети.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Жители автономии выступают против так называемой "Сделки века" – плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Демонстрации проходят на фоне столкновений между военными. "Они не вправе решать за нас! Они не вправе гнать нас с нашей земли"- кричат палестинцы. Обстановка на Западном Берегу реки Иордан накаляется все сильнее с каждым днём. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика