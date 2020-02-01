В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

Во время проверки документов у граждан в Шевченковском районе Киева 31 января права верующих не нарушались, а правоохранители не заходили в мечеть. Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел.
В ведомстве сообщили, что полицейские и сотрудники Госмиграционной службы проверяли соблюдение миграционного законодательства иностранцами.
«ГМС в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств. Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на улице Дегтяревской, работники Миграционной службы и полицейские не заходили, права верующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства сотрудники не допускали», – заявили в МВД.
Правоохранители во время проверки возле проулка Старожитомирский выявили 15 нарушителей миграционного законодательства, отметили в ведомстве. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине. Еще двоих иностранцев решили привлечь к административной ответственности за трудоустройство без разрешения.
31 января муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов сообщил, что к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. По его словам, это происходило до, во время и после молитвы в мечети.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жители автономии выступают против так называемой "Сделки века" – плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Демонстрации проходят на фоне столкновений между военными. "Они не вправе решать за нас! Они не вправе гнать нас с нашей земли"- кричат палестинцы. Обстановка на Западном Берегу реки Иордан накаляется все сильнее с каждым днём. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий Путина / 13 января
- Путин подписал указ о назначении Чайки на новую должность / 22 января
- Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч / 20 декабря
- «Барселона» платит своим игрокам самую высокую среднюю зарплату в спорте / 23 декабря
- NTD — экипажу МКС пришлось по вкусу первое печенье, приготовленное в космосе / 28 января
- «Севмаш» анонсировал сдачу четырех атомных подлодок в 2020 году / 20 декабря
- Китай приветствовал назначение Мишустина на должность премьера / 17 января
- Генпрокурор уволил Чумака с должности главного военного прокурора / 4 января