Начальник всегда прав? Мединский приписал Путину сверхъестественные познания в области истории

Недавно назначенный помощником президента экс-министр культуры Владимир Мединский, как сообщает «Интерфакс», заявил на брифинге (грамматика оригинала сохранена):

«Что касается его личных интересов историей — он всегда был огромным на самом деле. И скажу вам честно, я неоднократно лично был озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. <…> Он внимательно интересуется, читает архивные документы, читает специализированные документы и поэтому никогда не допускает таких странных исторических ошибок [в отличие от зарубежных коллег]».

В действительности президент, как и любой живой человек, разумеется, не раз ошибался, в том числе и в исторических вопросах. Иногда это были явно случайные неточности, иногда создавалось впечатление сознательного искажения исторических фактов, но так или иначе, заявление Мединского в духе «начальник всегда прав» не вполне соответствует действительности. Приведем лишь несколько примеров.

О Второй мировой войне и Холокосте

The Insider уже писал о том, как Путин на пресс-конференции в декабре 2019 года заявил, что СССР в 1939 году не нападал на Польшу:

«Советские войска <…> зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. <…> Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские».

В действительности польское правительство бежало в Румынию лишь после того как на территорию страны вторглись советские войска. Это один из самых известных примеров не в меру вольной трактовки президентом истории Второй мировой войны, но вовсе не единственный.

Так, в январе 2020 года на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме Путин заявил:

«Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, и в их числе — шесть млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40 процентов — это граждане бывшего Советского Союза, поэтому Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда».

В действительности из 6 млн жертв Холокоста советскими гражданами были около 1 млн, то есть это не 40%, а около 16,5%. Историк из Тель-Авивского университета Хави Дрейфус по этому поводу заметил: «Я думаю, что эту цифру можно — и, возможно, следует — рассматривать как часть продолжающейся войны памяти между Польшей и Россией».

О национальном составе первого советского правительства

В 2013 году во время посещения Еврейского музея и Центра толерантности в Москве Путин заявил: Еврейского музея и Центра толерантности в Москве Путин, передавая музею коллекцию древнееврейских книг и рукописей, заявил:

«Решение о национализации этой библиотеки было принято первым советским правительством, и членами его примерно на 80–85 процентов являлись евреи».

Как заметили «Ведомости», «президент стал жертвой распространенного предрассудка о еврейском засилье в руководстве партии и государства в первые годы Советской власти. Если отбросить выдумки лжеученых, способных выявить еврейскую родословную у каждого эсера, большевика и кадета, то в первом составе Совета народных комиссаров (СНК) евреев было 8%: из 16 его членов евреем был только Лев Троцкий. В Совнаркоме РСФСР в 1917–1922 гг. евреев было 12% (6 человек из 50). В ЦК РСДРП(б) накануне октября 1917 г. евреев было 20% (6 из 30), а в первом составе политбюро ЦК РКП(б) – 40% (3 из 7)».

О присоединении Кавказа к Российской империи

В июле 2019 года на встрече с российскими журналистами в Екатеринбурге президент так рассказывал об истории присоединения Кавказа к России:

«Осетия вошла в состав Российской империи, дай бог памяти, по‑моему, в 1774 году. Вошла целиком: и южная, и северная часть – как самостоятельное государство. Абхазия — в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния».

На самом деле РФ в 1774 году после русско-турецкой войны установила контроль над частью территории Осетии, но это не было включением в состав империи, устанавливать в Осетии русскую администрацию Екатерина II не решилась. Полный контроль был установлен только после военных экспедиций Ивана Абхазова и Павла Ренненкампфа в 1830 году.

Насчет того что «никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния» Путин тоже неточен: Тифлисская губерния существовала с 1846 года, а до нее была образованная в 1801 году Грузинская (позже — Грузино-Имеретинская) губерния.

О присоединении Украины к России

На большой пресс-конференции в декабре 2017 года Путин сделал такое заявление:

«Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир — там как‑то по‑другому центр назывался, — три области».

В действительности Житомир вошел в состав Российской империи только после второго раздела Польши в 1793 году.Он стал частью Изяславского наместничества с центром в городе Изяславе, а с 1795 года — Волынского наместничества с центром в Новограде-Волынском.

О пешем маршруте Михаила Ломоносова

На телемосте с российскими студентами в январе 2017 года Путин заметил:

«Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга».

В действительности Ломоносов шел с рыбным обозом из Холмогор в Москву. Как отмечает TJournal, пешком он проделал лишь часть пути. Любопытно, что на официальном сайте Кремля ошибку президента отчасти исправили: убрали упоминание Петербурга.

О железнодорожном сообщении с Крымом

На открытии железнодорожного моста через Керченский пролив в декабре 2019 года Путин заявил:

«Мы восстанавливаем это движение, потому что впервые это движение между Петербургом, а первый поезд будет Петербург — Севастополь, было организовано 145 лет назад. И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году».

В действительности в 1917 году сообщение не прерывалось. Прервано оно было в 1918–1920 годах, во время немецкой оккупации и гражданской войны, так как в то время Петроград и Крым разделяла линия фронта.

Путаница с французскими королями

В августе 2018 года на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске президент заметил:

«Мы не можем руководствоваться принципом Людовика XIV, который сказал: „После меня хоть потоп!”. Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране».

Существуют разные версии происхождения этой крылатой фразы, но Путин оказался едва ли не единственным, кто связал ее с Людовиком XIV. Иногда ее приписывают Людовику XV, но более распространена версия, по которой фраза принадлежит его фаворитке маркизе де Помпадур и произнесена по поводу поражения французских войск в битве при Росбахе в 1757 году.

Саму фразу Путин тоже несколько исказил. В оригинале было «Après nous le déluge», то есть «После нас хоть потоп».

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