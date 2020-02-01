DS — развивая СМП, РФ переходит в Арктике из оборонной плоскости в экономическую

Москва утвердила план по развитию инфраструктуры Северного морского пути, который предлагает реализацию широкого спектра проектов на Крайнем Севере до 2035 года, пишет в своей статье для The Daily Signal сотрудница американского аналитического центра Рейчел Меноски. По мнению Меноски, Москва, которая уже усилила своё военное присутствие в Арктике, теперь переходит к экономическим вопросам в регионе, и США следует обратить на это самое пристальное внимание.



Reuters

Посвящённые внешней политике американские издания обсуждают «агрессивный Иран и торговлю с Китаем», однако им следует обратить самое пристальное внимание на инициативы РФ на Крайнем Севере. Российское правительство недавно одобрило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП), «оформив планы Москвы на ближайшие 15 лет по усилению своего присутствия в Арктике», пишет на страницах The Daily Signal сотрудница американского аналитического центра The Heritage Foundation Рейчел Меноски.

Как отмечает Меноски, план состоит из 84 пунктов и включает широкий спектр целей, начиная с развития необходимой инфраструктуры и строительства новых кораблей и заканчивая разведкой месторождений природных ресурсов и запусками новых спутников. План подразумевает, что реализация соответствующих проектов начнётся в нынешнем году и будет завершена к 2035 году.

В документе подчёркивается, что развитие инфраструктуры СМП будет организовываться в рамках исполнения президентского указа по увеличению объёма грузоперевозок через путь как минимум на сумму 80 миллионов тонн, пишет аналитик. В 2018 году через СМП прошло 18 миллионов тонн груза — то есть на 80% больше, чем в 2017-м, тогда как в прошлом году объём перевозок вырос до 26 миллионов тонн, напоминает она.

По мнению Меноски, появление плана СМП вполне ожидаемо, ведь РФ в последние годы планомерно наращивает своё военное и экономическое присутствие в Арктике из экономических соображений. Москва уже восстановила несколько военных баз за Северным полярным кругом и построила несколько новых, а также обещала создать в регионе «купол ПВО» из комплексов С-400, перечисляет аналитик. Теперь, после принятия плана СМП, становится очевидно, что российское правительство переходит из оборонной плоскости в экономическую, «сосредоточившись чётко на потенциале стимула к экономическому развитию в ближайшие годы», убеждена автор. Составители документа полагают, что реализация плана станет «благом» для «стагнирующей экономики» страны, предполагает она.

В числе конкретных инициатив, указанных в плане, — принятие к 2022 году решения о строительстве новых железных дорог, в том числе между Пермью и Архангельском, завершение к 2021 году реализации Мурманского транспортного узла, возведение четырёх аэропортов, а также окончание к декабрю 2021-го дноуглубительных работ в заливе Обская губа, говорится в материале. Впрочем, наиболее значительным аспектом документа являются инициативы по строительству как минимум 40 новых арктических кораблей, включая восемь ядерных ледоколов и 16 кораблей обеспечения, пишет автор.

По мнению Меноски, США и их союзникам следует внимательно следить не только за «милитаризацией» Москвой Арктики, но и за планируемыми экономическими вложениями в Крайний Север. «Этот план — амбициозное предприятие по расширению присутствия РФ в Арктике, но насколько много пунктов будут выполнены — ещё только предстоит узнать. Вместе с тем ясно, что Арктика — это один из главных мотиваторов для стратегического мышления России, и Америке вместе со своими союзниками следует это учесть», — рассуждает аналитик.

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