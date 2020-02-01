Помпео побывал в Киеве, Великобритания выходит из ЕС. Главное за день

Визит госсекретаря

Государственный секретарь США Майк Помпео провел в Киеве встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком, главой Православной церкви Украины Епифанием.

Зеленский выразил надежду, что Госдеп назначит своего представителя по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма. Он также выразил убеждение, что ситуация с импичментом американского президента Дональда Трампа не испортила украино-американские отношения.

Сенатские слушания

В Сенате США продолжаются слушания в форме судебного разбирательства по вопросу импичмента президента Трампа. Оно может стать последним, если против вызова свидетелей для дачи показаний, на чем настаивают «менеджеры импичмента» от Демократической партии, выскажется 51 сенатор или больше. Тогда Трампа могут оправдать уже на этом заседании.

ЕС без Британии

В 1.00 1 февраля по киевскому времени Великобритания покидает Европейский союз, в объединении остается 27 государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сегодняшнюю дату «печальным днем», а также сигналом для реформирования Евросоюза.

«У нас смешанные чувства. Никогда нельзя считать счастливым момент, когда кто-то покидает семью. Но мы открываем новую главу, мы вложим всю нашу энергию и решимость для построения более сильного и амбициозного Евросоюза», – заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Борьба с коронавирусом

Количество жертв вируса 2019-nCoV возросло до 213 (все случаи – в Китае).

Впервые заболевание выявлено в России.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился организовать эвакуацию украинских граждан из КНР.

Заявление Шокина

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в сентябре дважды пережил клиническую смерть после отравления ртутью. Он не исключил, что к покушению на его жизнь причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Сюткина не пустят

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину, это связано с его высказываниями о «целесообразности» аннексии Крыма Россией.

Дело Кернеса

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана. Уголовное производство направили на новое рассмотрение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: – видео Видео: Sport Ukraine / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»