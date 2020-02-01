В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Министерство здравоохранения Калмыкии сообщило о госпитализации с признаками ОРВИ трех вернувшихся из Китая туристов.

По данным ведомства, из Китая в Калмыкию вернулись 12 туристов, все они находятся под медицинским наблюдением, передает РИА «Новости».

«Трое из них – двое мужчин и женщина – в настоящее время госпитализированы с клиническими проявлениями ОРВИ. Согласно четко отработанному алгоритму изоляции больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, они были помещены в инфекционный стационар», – сообщили в пресс-службе министерства.

Анализы троих жителей региона направлены в лабораторию в Ставропольский край.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ выявлены два первых случая заболевания коронавирусом – в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: – видео Видео: Sport Ukraine / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»