Мнение: Фейерверки демагогии и дождь фальсификаций

Ну все, готовься, страна родная. Конституционный паровоз встал на рельсы твоего одобрения.

Главный сказал, что народ должен одобрить его поправки в Конституцию, уже пошедшие через конвейер «умелые руки». Их рубят в рабочей группе шашками казаки, крутят в ледовом танце фигуристы, разыгрывают актеры, по ним стреляют боевики. А после этого их вылечит правильный доктор Рошаль таблеткой № 6 из своего чемоданчика. Прямо какой-то земский собор в миниатюре – собрание сказочных людей земли русской. Да.

За месяцок Думка прокатает поправки, словно утюгом выгладит, затем их, словно гимнастерки, упакует Совфед. После победное шествие с «георгиевскими» бантами по региональным заксам – и, готово! «Огурчик! Туды ее в качель»! Пользуйтесь.

Дальше пропаганда будет впаривать это чудище народу. Нижний спикер опять посоветует народам мира брать с нас пример.

Со всей отчаянной силой запляшут скабеевы, потому что главный бросил поправки на стол ценной ставкой – будто часы снял с правой руки. Сказал, что не подпишет, пока народ не одобрит.

И разве он может проиграть? Разве может народ не оправдать его доверие? Разве подчиненные пропагандисты могут уронить в грязь отданные им для прилюдного ношения скрижали с новым заветом?

Поэтому в последующие месяцы мы столкнемся с демагогией, что с принятием путинских поправок, уровень жизни вырастет – пенсии будут индексироваться, суды расцветут, как только главный получит право изгонять судей. Еще нам объяснят, что стране всегда не хватало третьей ноги — Госсовета – и вот теперь, час пробил. На трех ногах сподручнее прыгать к вершинам мирового могущества – в Сирию, Ливию и Зимбабве. И так далее, и так далее. Много будет цирка.

Но после этой кампании, при голосовании, для верности, для страховки будут применены фальсификации, чтобы обеспечить Путину оглушительный успех, — показать дорогу к новым свершениям.

Вот сами подумайте, стал бы он затевать голосование, если бы не знал, что победный результат заранее известен? И речь лишь о том, чтобы пропустить народ перед возведенной трибуной?

Прошел мимо – значит, уже согласный. Считай, что проголосовал «за». Оглушительная победа одержана заранее.

Ну, а на утро победители, хмыкнув, займутся привычным делом — начнут чистить налогами карманы и ампутировать лишние свободы. Люди же сами за это проголосовали.

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Источник: СерпомПо

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