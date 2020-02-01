На украинца Лимешко администрация российской колонии оказывает давление – Денисова

На фигуранта дела «крымских диверсантов» Геннадия Лимешко в колонии в Ставропольском крае РФ оказывают давление. Об этом 31 января заявила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Лимешко… сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление – говорят, что его нужно убить, ведь он принял ислам. Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь», – написала она.

Омбудсмен отметила, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.

«В частности, его беспокоят постоянная зубная боль и боли в суставах. Однако несмотря на тяжелое состояние здоровья, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи Лимешко», – объяснила Денисова.

По ее словам, она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой «безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины – обеспечить надлежащие условия содержания и безопасности Геннадия Лимешко, а также оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины».

⚡️⚡️На українського політв'язня Геннадія Лимешка адміністрацією російської в’язниці чиниться тиск, а у Володимира Дудки… Posted by Людмила Денісова on Reede, 31. jaanuar 2020

Лимешко задержали на оккупированном полуострове в августе 2017 года. Российские силовики назвали его «агентом Службы безопасности Украины», который якобы готовил диверсии в Крыму.

10 мая 2018 года «Судакский городской суд» приговорил Лимешко к восьми годам заключения за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ». Отягчающим обстоятельством стал политический мотив: «ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

24 июля «Верховный суд» Крыма оставил без изменений приговор украинцу.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В сентябре Ирина Лемешко проинформировала, что ее мужа этапировали в Ставропольский край РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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