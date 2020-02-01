Тюмень готова к борьбе с китайским вирусом

Тюмень готова к борьбе с китайским вирусом

01.02.2020, 0:06, Новости дня

Тюменский институт краевой патологии Роспотребнадзора получил первую партию тест-системы, которая поможет определить наличие опасного коронавируса. Этой партии хватит, чтобы провести 20 исследований. Ещё 80 тест-систем поступят на следующей неделе.

В Тюмени выявлен один из двух случаев заболевания, отмечает телеканал "Россия 24". Речь о китайской студентке, которая обучается в местном вузе. На каникулы она ездила на родину. Заражение обнаружили после её возвращения. Врачи обследовали и тех студентов, с кем она тесно общалась. У них, как показали анализы, коронавируса нет.

Ещё один гражданин КНР, у которого подтвердилось опасное заражение, въехал в Россию через автомобильный пункт пропуска "Забайкальск — Маньчжурия". Практически сразу как он пересёк границу, у него заметили признаки заболевания и оперативно отправили под наблюдение врачей.

Источник: Вести



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