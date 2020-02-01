Посол Израиля: Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве

Израиль хочет, чтобы Украина открыла посольство в Иерусалиме. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 31 января, сказал посол Израиля в Киеве Джоэль Лион.

«Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Они (украинская сторона. – «ГОРДОН») говорят, что должны все проверить. Но тем временем многие страны открывают свои офисы в Иерусалиме, потому что это приносит им пользу. Они выигрывают от этого не потому, что у нас красивые глаза. Иерусалим постепенно становится одним из крупнейших центров высоких технологий в Израиле», – сказал посол.

Он отметил, что открытие офисов инноваций в Иерусалиме и Киеве требует решения ряда вопросов, прежде всего – логистических.

«Проблема заключается в логистике. Вы должны найти в Иерусалиме подходящее здание, арендовать его или купить. Затем вы должны найти людей. Затем – решить, какой офис вы хотите сделать: если сосредоточиться больше на инвестициях, это означает, что вам нужно больше людей, чтобы представлять Украину в крупных компаниях. Все это – логистика. Мы сказали, что готовы открыть офис инноваций в Украине хоть завтра. У меня есть комната в посольстве, о чем я сказал премьер-министру. Мы можем открыть наши офисы одновременно. Мы должны сделать это, потому что это также может дать толчок, потому что так ваши парни узнают о нашем потенциале, наши ребята узнают о вашем потенциале», – сказал дипломат.

Лион сказал, что пока не знает, будет ли иметь офис в Иерусалиме статус дипломатического представительства.

«Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический – мы посмотрим», – добавил посол.

В августе 2019 года министр по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль, министр по вопросам охраны окружающей среды Зеэв Элькин предложил Украине перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в августе 2019 года заявил о возможном открытии представительства Украины в Иерусалиме. МИД Украины ответил, что в Иерусалиме откроют украинский офис инноваций, а о переносе туда посольства или консульства речь пока не идет.

26 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил, что Украина откроет в Иерусалиме офис по продвижению инноваций. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что офис будет иметь статус «дипломатического филиала в Иерусалиме в составе посольства Украины в Израиле», которое находится в Тель-Авиве.

В январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата открытия офиса инноваций в Иерусалиме пока неизвестна.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства. Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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