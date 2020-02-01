Шереметьево поставило на медицинский контроль все китайские рейсы

Шереметьево поставило на медицинский контроль все китайские рейсы

01.02.2020, 0:06, Новости дня

С тепловизорами теперь встречают пассажиров, прилетающих из Китая, сотрудники аэропорта "Шереметьево". Число дежурных бригад медиков там увеличили вдвое. А все рейсы китайского направления, которые будут выполняться после ограничения авиасообщения, переведены в один терминал.

Для мониторинга ситуации с перевозками пассажиров между Россией и Китаем создан оперативный штаб Росавиации. Об этом заявил пресс-служба Минтранса. Там также отметили, что с субботы регулярные рейсы российских перевозчиков в Китай и обратно меняются на чартерные. И это может повлиять на изменение их номера, даты и времени вылета. Информацию обо всех таких случаях будут размещать на сайтах авиакомпаний, уточняет телеканал "Россия 24".

Общее число инфицированных уже 9 тысяч 781 человек, то есть приближается к психологической отметке в 10 тысяч. Зафиксировано 213 летальных случаев. Коронавирус нового типа выявлен уже в 25-ти странах.

Источник: Вести



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