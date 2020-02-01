Медики раскрыли 3 ключа к профилактике и лечению остеопороза

Зарубежные медики раскрыли 3 важных ключа к профилактике и лечению остеопороза. Свои рекомендации они представили в Journal of Bone and Mineral Research.

Избежать появления заболевания или снизить его негативное влияние на состояние костей помогает внимательное отношение к своему организму. В первую очередь, следует вести здоровый образ жизни, включающий отказ от пагубных привычек, питание с достаточным содержанием кальция и других минералов. Кроме того, полезны солнечные ванны для насыщения организма витамином D и умеренная физическая нагрузка. Лечение остеопороза, связанного с повышенной хрупкостью костной структуры, также предполагает прием специальных препаратов. Чаще всего заболевание поражает организм женщин после наступления менопаузы, когда гормональная перестройка снижает содержание кальция, что уменьшает прочность костной ткани. По мере старения организма явление распространяется на представителей обоих полов.

В этот период недопустимо, считают специалисты, отказываться от умеренной двигательной активности, а рассматривать её следует как жизненно важный элемент поддержания здоровья. Выбор ежедневных физических упражнений носит индивидуальный характер. Плавание и/или йога, силовые нагрузки вполне допустимы, но медики могут посоветовать и просто ходьбу, подъём по лестнице — в зависимости от общего состояния здоровья и сопутствующих заболеваний. Важно, чтобы длительность занятий составляла не менее 15 минут ежедневно. Особенно полезны прогулки перед сном, так как от его качества зависит снижение плотности костей, приводящее к опасным переломам.

Отсутствие аллергии на эфирные масла позволяет использовать лечебные смеси из кокосового масла и нескольких капель розмарина и тимьяна. Их следует наносить на поврежденные остеопорозом области. Лекарственные травы не только улучшают состояние, но и предотвращают разрушение костей.

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