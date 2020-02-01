Tageszeitung — «подарки» русских и американцев не гарантируют Нетаньяху победы на парламентских выборах

В начале марта в Израиле пройдут внеочередные выборы в парламент страны, пишет Tageszeitung. Тем временем избирательная кампания Биньямина Нетаньяху идёт полным ходом: в частности, на этой неделе РФ и США преподнесли действующему премьеру «сразу два предвыборных подарка», которые, правда, могут не возыметь должного эффекта, предупреждает немецкое издание.
Reuters
Второго марта в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы, пишет немецкая газета Tageszeitung.
Избирательная кампания действующего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху идёт полным ходом: в частности, на этой неделе «Биби» получил «сразу два предвыборных подарка», отмечает издание.
Во-первых, поясняет Tageszeitung, правительство США наконец-то опубликовало план по ближневосточному урегулированию, в котором содержатся такие положения, как передача Израилю суверенитета над «оккупированными» поселениями на Западном берегу реки Иордан и признание Иерусалима столицей еврейского государства.
Во-вторых, Нетаньяху удалось «покозырять» совместными снимками с освобождённой из-под стражи 26-летней гражданкой Израиля Наам Иссахар, которая была помилована указом президента РФ Владимиром Путиным.
«Фотографии Биньямина Нетаньяху вместе с Наам Иссахар разлетелись по средствам массовой информации. По всей видимости, израильский премьер-министр надеется, что это принесёт ему достаточно голосов, чтобы с третьей попытки он всё же смог сформировать правительство», — полагает немецкая газета.
Может показаться, что благодаря «предвыборным подаркам» из Российской Федерации и Соединённых Штатов избирательная кампания для премьер-министра Израиля действительно складывается наилучшим образом, «вот только всё это до сих пор так и не отразилось на результатах опросов», подчёркивает издание.
«Так, например, первый подарок — ближневосточный план Трампа — может не возыметь должного эффекта, — вносит ясность Tageszeitung. — Как показал опрос телеканала Channel 12, опубликование плана, пожалуй, не принесёт Нетаньяху дополнительных мест в парламенте».
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