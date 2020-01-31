«Была бы официанткой»: наплевавшую на отца Маркл поставили на место

Страсти вокруг королевской четы не утихают. Родные герцогини
Сассекской пытаются получить свою минуту славы, упрекая девушку во всем подряд. На этот раз в укор жене принца поставили безразличие по отношению к отцу.
В программе NewstalkZB разговор вновь зашел о Меган. Саманта, сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к родителю. Женщина заявила, что если бы не Томас Маркл, то вместо карьеры в кино звезда таскала бы подносы с едой. Мужчина раньше работал осветителем в Голливуде и смог обзавестись полезными связями. Если бы не знакомые отца, путь к славе для актрисы был бы куда более тернистым.
«Боже, без него она в лучшем случае была бы официанткой. Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение», – приводит слова Саманты Woman.ru.
Недавно Томас Маркл опубликовал детские фотографии герцогини Сассекской. Среди снимков, показанных мужчиной, попался кадр, на котором будущая жена принца Гарри запечатлена без ползунков и подгузника. Возможно, скоро отец может встретиться с дочерью в суде.
Томас заявил, что готов дать показания по делу о попавшем в прессу личном письме Меган.
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Последнее: Страсти вокруг королевской четы не утихают. Родные герцогини Сассекской пытаются получить свою минуту славы, упрекая девушку во всем подряд. На этот раз в укор жене принца поставили безразличие по отношению к отцу. В программе NewstalkZB разговор вновь зашел о Меган. Саманта, сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к родителю. Женщина заявила, что если […]
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