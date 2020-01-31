ProtonMail удалил рассылающие письма с угрозами аккаунты

Швейцарский почтовый сервис ProtonMail.com после блокировки Роскомнадзором из-за массовой рассылки электронных писем о ложном минировании в РФ сообщил, что удалил аккаунты рассылавших письма с угрозами пользователей.
«Поскольку в соответствии со швейцарским законодательством создание угроз взрыва бомбы является незаконным, несмотря на отсутствие информации или доказательств со стороны российского правительства, в Швейцарии также было начато расследование», – приводит сообщение команды ProtonMail «Интерфакс».
«Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников. Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены. Вся имеющаяся информация о подписчиках (администраторах почтовых ящиков) была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства и может быть передана российским властям после получения официального запроса через Федеральную полицию Швейцарии», – добавили в компании.
При этом в ProtonMail утверждают, что якобы не получали никаких запросов от российских властей о помощи или информации по рассматриваемому делу.
В среду Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к швейцарском почтовому сервису Protonmail.com, который использовался злоумышленниками для рассылки ложных сообщений о массовом «минировании объектов» на территории России.
В Protonmail блокировку сервиса в РФ сочли «необоснованной».
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Последнее: Швейцарский почтовый сервис ProtonMail.com после блокировки Роскомнадзором из-за массовой рассылки электронных писем о ложном минировании в РФ сообщил, что удалил аккаунты рассылавших письма с угрозами пользователей. «Поскольку в соответствии со швейцарским законодательством создание угроз взрыва бомбы является незаконным, несмотря на отсутствие информации или доказательств со стороны российского правительства, в Швейцарии также было начато расследование», – […]
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