Мнение: Чем Путин помог Нетаньяху

Доставляет еще объяснение наших патриотов-конспирологов, что «это Путин помог Нетаньяху избраться», сначала захватив, а потом помиловав Иссахар. Причем в их глазах это очередная «многоходовочка», показатель путинской хитрости и крутости.

Просто хоть стой, хоть падай от этих глупцов. Нет, безусловно, спасение Иссахар с точки зрения израильтян — дело позитивное, и оно, надо думать, поднимет шансы Нетаньяху на выборах. В этом смысле Путин ему действительно «помог». Однако — за счет чего?

Допустим, действительно так всё и было: Путин с Нетаньяху тайно встретились, переговорили: «а давай-ка мы понарошку захватим вашу девицу, вломим ей какое-нибудь жуткое обвинение, приговор лет на 10, отправим в Сибирь валить лес — и тут ты такой прилетишь на самолете и ее спасешь. Отличный план? Заметано, так и сделаем!»

Дивно. Так за чей счет произошло в таком случае повышение шансов Нетаньяху? За счет РЕПУТАЦИИ России как страны. Получается, что «по плану» РФ сознательно повела себя как страна-беспредельщик, этакий международный хулиган… которого, однако, сумел ПРОГНУТЬ бравый Нетаньяху! Суд, приговор, страшный «наркотрафик» — всё стало для наглой РФ ерундой в один миг. Почему? Потому что смелый Биби «попросил».

Биби-то да, получается герой. Ну да, а России-то, типа, все равно — какая-такая репутация? Захватили по беспределу, отдали по беспределу. «Россия хамит, но ровно до тех пор, пока не получает отпор». Ну да, ведь именно так про нас в мире и думают.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Доставляет еще объяснение наших патриотов-конспирологов, что «это Путин помог Нетаньяху избраться», сначала захватив, а потом помиловав Иссахар. Причем в их глазах это очередная «многоходовочка», показатель путинской хитрости и крутости. Просто хоть стой, хоть падай от этих глупцов. Нет, безусловно, спасение Иссахар с точки зрения израильтян — дело позитивное, и оно, надо думать, поднимет шансы Нетаньяху […]