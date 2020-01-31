Тренер ЦСКА Никитин: сражались до конца, но удача была на стороне «Амура»

Тренер ЦСКА Никитин: сражались до конца, но удача была на стороне «Амура»

31.01.2020, 23:31, Новости дня

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура" (3:4).

"Здесь сложно, что-то комментировать. Голы необязательные были. Но парни сражались до конца, где-то удача была на стороне "Амура", они заслужили ее, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Где-то мы, может быть, недоработали. Но на первый взгляд, в принципе, сражались".

Напомним, ЦСКА прервал серию из шести побед и с 82 очками лидирует в Западной конференции, а "Амур", одержавший третью победу кряду, расположился на десятой строчке на Востоке, имея активе 50 очков.

 

Источник: Вести



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Последнее: Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура" (3:4). "Здесь сложно, что-то комментировать. Голы необязательные были. Но парни сражались до конца, где-то удача была на стороне "Амура", они заслужили ее, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Где-то мы, может […]

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