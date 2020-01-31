Тренер ЦСКА Никитин: сражались до конца, но удача была на стороне «Амура»

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура" (3:4).
"Здесь сложно, что-то комментировать. Голы необязательные были. Но парни сражались до конца, где-то удача была на стороне "Амура", они заслужили ее, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Где-то мы, может быть, недоработали. Но на первый взгляд, в принципе, сражались".
Напомним, ЦСКА прервал серию из шести побед и с 82 очками лидирует в Западной конференции, а "Амур", одержавший третью победу кряду, расположился на десятой строчке на Востоке, имея активе 50 очков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура" (3:4). "Здесь сложно, что-то комментировать. Голы необязательные были. Но парни сражались до конца, где-то удача была на стороне "Амура", они заслужили ее, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Где-то мы, может […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Отделение оператора ГТС Украины от Нафтогаза завершено / 1 января
- Лавров заявил о возобновлении эскалации напряженности из-за убийства Сулеймани / 4 января
- Выползший из дома младенец насмерть замерз в Волгоградской области / 9 декабря
- В Нацполиции заявили, что задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой / 12 января
- В продаже появился недорогой аналог пикапа Toyota Tundra / 5 декабря
- Зеленский или не понимает, с кем имеет дело, или считает, что сможет расположить к себе Путина – Сенцов / 22 января
- Вандалы осквернили более 100 еврейских надгробий во Франции / 4 декабря
- Общество: Участник штурма дворца Амина: Мы боялись, что после операции нас ликвидируют / 27 декабря