Украина готовит встречу Зеленского с Орбаном – Кулеба

Украинская сторона работает над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью «Укринформу», которое опубликовано 31 января, сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы – я, министр иностранных дел, Офис президента – все работаем над тем, чтобы встреча между премьер-министром Венгрии и президентом Украины состоялась. Но они на ней о чем-то должны договориться, а договоренности такого масштаба нужно очень тщательно готовить», – сказал он.

Комментируя заявление Орбана о том, что Венгрия «ждет своей очереди» на встречу с Зеленским, Кулеба отметил, что премьер-министр Венгрии – слишком значительная политическая фигура, чтобы «ждать в очереди».

«Просто у премьер-министра замечательное чувство юмора. По-моему, это была шикарное дипломатическое заявление. Я еще раз оценил дипломатический талант Виктора Орбана», – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что украинская сторона уже посылала Венгрии сигналы, в том числе публичные, о том, что хочет «нормального, предметного разговора». По словам Кулебы, он лично «сто тысяч раз» отмечал, что так, как было до принятия закона о среднем образовании в 2017 году, уже не будет, но о новом формате отношений можно договориться в рамках украинского законодательства и с уважением к интересам двух стран.

«Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал и почувствовал, что это и есть момент, когда надо ответить», – сказал вице-премьер.

9 января Орбан сказал, что отношения Киева и Будапешта нарушены и это нужно изменить в ходе личной встрече руководителей государств.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон «Об образовании». Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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