Гаджимагомедов и Магомедалиева признаны лучшими боксерами 2019 года в России

Гаджимагомедов и Магомедалиева признаны лучшими боксерами 2019 года в России

31.01.2020, 23:30, Новости дня

Федерация бокса РФ признала Муслима Гаджимагомедова и Земфиру Магомедалиеву лучшими боксерами 2019 года, об этом сообщает ТАСС. Церемония вручения наград прошла на Всероссийском боксерском форуме в Калининграде.

Гаджимагомедов, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 19 кг), в 2019 году стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. В финале 23-летний россиянин победил опытного эквадорца Хулио Кастильо. Магомедалиева в 2019 году стала двукратной чемпионкой мира и Европы. 31-летняя Земфира выступает в весовой категории свыше 81 кг.

Источник: Вести



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