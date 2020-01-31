Гаджимагомедов и Магомедалиева признаны лучшими боксерами 2019 года в России

Федерация бокса РФ признала Муслима Гаджимагомедова и Земфиру Магомедалиеву лучшими боксерами 2019 года, об этом сообщает ТАСС. Церемония вручения наград прошла на Всероссийском боксерском форуме в Калининграде.
Гаджимагомедов, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 19 кг), в 2019 году стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. В финале 23-летний россиянин победил опытного эквадорца Хулио Кастильо. Магомедалиева в 2019 году стала двукратной чемпионкой мира и Европы. 31-летняя Земфира выступает в весовой категории свыше 81 кг.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура" (3:4). "Здесь сложно, что-то комментировать. Голы необязательные были. Но парни сражались до конца, где-то удача была на стороне "Амура", они заслужили ее, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Где-то мы, может […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров заявил о попытке Макрона победить русофобию в ЕС / 21 декабря
- Путин после встречи с ветеранами вышел пообщаться с петербуржцами / 18 января
- В Госдуму внесли законопроект об агрегаторах такси / 18 декабря
- Гаджеты: Президент РФ подписал закон, обязывающий продавцов электроники предустанавливать российский софт / 4 декабря
- «Товарищи папуасы». Опубликована новая часть вероятных записей разговоров Гончарука. Видео / 25 января
- Автор расследований о допинге Зеппельт: Мы больше не знаем, кто из российских спортсменов чист / 9 декабря
- Экс-президенту Судана аль-Баширу предрекли смертный приговор / 2 декабря
- Рада во втором чтении одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах / 19 декабря