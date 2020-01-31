Fox News — «не тот цвет кожи» — CNN раскритиковал рабочую группу по коронавирусу

Fox News — «не тот цвет кожи» — CNN раскритиковал рабочую группу по коронавирусу

31.01.2020, 23:21, Новости дня

Администрация Трампа создала рабочую группу по борьбе с коронавирусом, однако состав этой группы тут же вызвал недовольство у левых журналистов, передаёт Fox News. CNN посетовал в Twitter на отсутствие расового многообразия и для наглядности приложил фотографии тех, кому поручено предотвращение эпидемии.

Как вы только что слышали, коронавирус — угроза очень серьёзная. Определённо, таков потенциал этой угрозы. И власти принимают её всерьёз, и в нашей стране, и в других.

Но CNN, который по-прежнему называет себя новостным каналом, даже сегодня придаёт этой истории вот какое значение. Мы зачитаем этот твит: «Рабочая группа по коронавирусу — очередной пример отсутствия (расового. — ИноТВ) разнообразия в администрации Трампа». Они прикрепляют фотографии, просто чтобы вы знали, что цвет неправильный.

У людей, работающих, чтобы защитить вас от коронавируса, не тот цвет кожи. Вот что для себя вывел CNN.

Раз уж пошла речь о вирусах… «Социальная справедливость» — это вирус. Она заразна, она разрушает мозг. Вы видите, как это происходит с людьми вокруг вас. Определённо, это происходит с левыми, кто-то из них баллотируется в президенты, многие работают в CNN. Заразишься — и начнёшь писать вот такие вещи… Полное безумие!

Дата выхода в эфир 30 января 2020 года.



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Последнее: Администрация Трампа создала рабочую группу по борьбе с коронавирусом, однако состав этой группы тут же вызвал недовольство у левых журналистов, передаёт Fox News. CNN посетовал в Twitter на отсутствие расового многообразия и для наглядности приложил фотографии тех, кому поручено предотвращение эпидемии. Как вы только что слышали, коронавирус — угроза очень серьёзная. Определённо, таков потенциал этой […]

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