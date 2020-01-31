Фавориты и «тёмные лошадки» — Politico оценивает вероятных преемников Путина

Гонка за президентское кресло в РФ уже началась — и скорее всего, Владимир Путин уже подбирает себе лояльного преемника, который «продлит жизнь путинизму», пишет Politico. Пока сложно угадать, кого именно Путин решит «поднять на вершину власти». Но по мнению аналитиков, для простых россиян исход этой гонки мало что изменит, поскольку общий политический курс Кремля останется прежним, говорится в статье.



Reuters

Поправки к Конституции, которые недавно предложил внести российский президент Владимир Путин, на данный момент «породили больше вопросов, чем ответов», пишет Алек Лун на страницах Politico. Однако это указывает на то, что гонка за президентское кресло в РФ уже началась — и Путину до 2024 года надо будет успеть подобрать себе преданного «сменщика», подчёркивается в статье. Если все поправки вступят в силу, российский лидер больше не сможет вернуться на пост президента. Но они оформлены таким образом, чтобы даже после ухода Путина в РФ «остался путинизм», поясняет автор.

Многие аналитики считают, что Путин займёт пост главы Государственного совета и получит весьма расплывчатые полномочия «определять основные направления внутренней, внешней и социально-экономической политики», что позволит ему держать в своих руках штурвал государственного управления, не занимаясь при этом вопросами повседневного руководства. Но поскольку при таком раскладе у него останется очень мало официальных властных полномочий, Путин «наверняка постарается подобрать лояльного преемника, чтобы страна и дальше шла начертанным им курсом», говорится в статье.

В РФ новые руководители обычно отвергают идеологию своих предшественников, отмечает Politico: «Хрущёв развенчал сталинский культ, Ельцин распустил страну, которую пытался сохранить Горбачёв, а Путин постепенно отказался от прозападного курса Ельцина на реформы». Поэтому нынешняя реорганизация призвана нарушить такой обычай и «сохранить путинское наследие», уверен автор. По его мнению, российский лидер будет искать себе «достаточно сильного» преемника, чтобы тот мог «жёстко контролировать» Россию, но при этом «достаточно преданного, чтобы обезопасить себя и своих союзников».

Путин известен тем, что оставляет себе свободу выбора и часто принимает решения «в последнюю минуту», поэтому сейчас сложно догадаться, кого на этот раз он «решит поднять на вершину власти», говорится в статье. Однако социолог Ольга Крыштановская считает, что российский лидер наверняка уже сделал для себя некий выбор и сузил круг вероятных кандидатов. «Отбор людей уже произведён. Эти люди сейчас занимают ключевые должности», — сказала Крыштановская в интервью Politico.

По мнению аналитиков, в числе «кандидатов в преемники» Путина может оказаться и новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин, неожиданное назначение которого на должность главы правительства застало многих врасплох. «Имя этого авторитетного, но малоизвестного руководителя налоговой службы мгновенно стало темой дискуссии о преемнике, хотя исходные позиции у него довольно слабые», — сообщается в статье. Мишустин, известный переводом налоговой системы в цифровой формат, входит в состав наблюдательного совета московского хоккейного клуба ЦСКА и правления Национальной федерации хоккея, благодаря чему он и познакомился с Путиным, играя в Ночной хоккейной лиге вместе с высокопоставленными руководителями и бизнесменами, поясняет автор.

Сейчас Мишустину 53 года. Он находится в «самом расцвете сил» и напоминает самого Путина, будучи «интеллигентным силовиком в гражданской одежде», отметил в интервью Politico эксперт Александр Баунов. По его мнению, Мишустин вполне способен «навести мосты» между влиятельными органами безопасности РФ и «ордой чиновников», поскольку именно налоговое ведомство занимается бумажной работой, одновременно обеспечивая выполнение правил. Однако некоторые аналитики считают Мишустина лишь «техническим» премьер-министром и прогнозируют, что Медведев, которого назначили на только что учреждённую должность путинского заместителя в Совете безопасности, ещё может вернуться на пост президента, повторив историю 2008 года, говорится в статье.

Серьёзная проблема для Мишустина заключается в том, что премьер-министр в РФ традиционно является «громоотводом для критики», которая звучит в адрес главы правительства как со стороны правящей партии, так и со стороны населения, пишет Politico. Статистика показывает, что у предыдущего премьера Дмитрия Медведева за восемь лет работы во главе правительства рейтинги одобрения упали с 64% до 37%. Поэтому главная задача Мишустина заключается в том, чтобы выполнить недавние обещания Путина о повышении уровня жизни, говорится в статье: «Успех в этом деле повлияет на его шансы стать президентом».

Мэр Москвы Сергей Собянин, как полагают эксперты, тоже может быть кандидатом на роль путинского преемника — особенно учитывая тот факт, что в новое правительство вошли несколько заместителей премьер-министра, которые так или иначе связаны с московским градоначальником. Хотя формально 61-летний Собянин всего лишь мэр, многие видят в нём «политика национального масштаба» и считают его «одним из самых влиятельных людей» в России, пишет Politico. Тем более что с 2005-го по 2008 год Собянин возглавлял путинскую администрацию, а потом ушёл вслед за «своим покровителем» в правительство, став заместителем премьер-министра, напоминает автор.

Бюджет Москвы сейчас больше, чем у любого другого региона, и Собянин имеет репутацию «эффективного мэра», поскольку активно проводит в столице масштабную программу реконструкции и превращает её в современный европейский город, подчёркивается в статье. По мнению обозревателя Андрей Перцев из Московского центра Карнеги, в регионах московского мэра «любят даже больше, чем в самой Москве», поэтому ему будет проще заручиться поддержкой россиян. «Как «первый путинский технократ» и преданный президенту человек, Собянин наверняка займёт одну из первых строк в списке Путина», — прогнозирует автор. Однако в таком случае перед Путиным встанет непростая задача найти «нового прокремлёвского мэра для всё более своенравной столицы», пишет Politico.

Ещё одной вероятной кандидатурой называют 64-летнего министра обороны Сергея Шойгу, которого русские «считают величайшим военачальником в стране после героя Второй мировой войны генерала Георгия Жукова», говорится в статье. Шойгу завоевал всенародную любовь в период с 1994-го по 2012 год, когда боролся с различными стихийными бедствиями и катастрофами на посту министра по чрезвычайным ситуациям, поясняет автор. В 2012 году Шойгу возглавил Министерство обороны и провёл коренную реорганизацию и модернизацию российской армии.

Он начинал свою карьеру инженером-строителем в далёкой Туве, но потом стал функционером коммунистической партии и заместителем руководителя государственного комитета по строительству, пишет Politico: «Шойгу близок к Путину и регулярно проводит вместе с президентом летний отпуск в Туве, где они рыбачат, катаются на лодке и загорают». Однако эксперты полагают, что широкая популярность Шойгу может «сыграть против него» в глазах Путина, поскольку нет никакой гарантии, что он будет «хранить верность», сообщается в статье. «Если поставить его на высшую должность, он будет слишком независимым. Он не очень-то обязан Путину своей карьерой», — поясняет в интервью Politico аналитик Татьяна Становая.

Кроме того, наблюдатели не исключают, что Путин может выбрать себе на замену кого-то из новых членов правительства, говорится в статье: «То же самое в своё время сделал Ельцин, который сначала привёл Путина в президентскую администрацию, затем сделал его руководителем ФСБ, а потом премьер-министром и своим наследником — и всё это в течение нескольких месяцев». В частности, одним из возможных преемников называют 60-летнего кремлёвского аппаратчика Андрея Белоусова, которого недавно назначили первым заместителем премьер-министра. Белоусов — сын известного советского экономиста. В 2013 году он стал помощником Путина по экономике, а чуть позднее — председателем совета директоров ведущей нефтяной компании «Роснефть», поясняет автор: «Он разделяет кагэбэшное мировоззрение Путина, считая, что РФ находится в окружении врагов».

Ещё один претендент, по мнению аналитиков, — это 61-летний заместитель премьер-министра Дмитрий Козак, отвечавший за строительство новых объектов к сочинской Олимпиаде, которая обошлась РФ в сумму $50 млд. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Козак будет «осуществлять контроль» за самопровозглашёнными республиками на востоке Украины, пишет Politico.

Другим заместителем нового премьер-министра был назначен 53-летний Марат Хуснуллин. Ранее он уже «вызвал немало шума» в РФ своим предложением расширить московскую «программу реновации», которая предусматривает переселение людей из старых пятиэтажек советской постройки в новые высотные здания, не только на столичный регион, но и на всю страну, отмечается в статье.

Кроме того, «тёмной лошадкой» в списке Путина может стать 49-летний Владимир Мединский, полагает автор. Этот бывший министр культуры, который придерживается «ультраконсервативных» позиций, был назначен путинским помощником по культуре, сообщается в статье. На важном посту генерального прокурора РФ тоже появилась новая фигура: 44-летний следователь по особо важным делам Игорь Краснов, который недавно смог «пробиться наверх» и сменить «давнего союзника Путина» на посту генпрокурора, пишет Politico.

С другой стороны, ещё в 2016 году Путин начал назначать своих бывших телохранителей региональными губернаторами, из-за чего появились «устойчивые слухи» о том, что их президент тоже «готовит себе в преемники», говорится в статье. В частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин когда-то охранял ещё Ельцина, а затем и Путина. Потом он был назначен заместителем начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба, сыграв «ключевую роль в аннексии* Крыма», пишет Politico.

Ещё один возможный претендент из числа телохранителей, по мнению наблюдателей, — это Дмитрий Миронов, который непродолжительное время служил в КГБ, а в 1991 году перешёл в органы государственной охраны. С 2013 года он занимал ряд высоких должностей в Министерстве внутренних дел России, а затем был назначен губернатором Ярославской области, поясняется в статье. Два других вероятных «кандидата» — Сергей Морозов и Евгений Зиничев, которые служили в Федеральной службе охраны, а потом стали губернаторами Астраханской и Калининградской областей, пишет Politico.

«Путин явно высокого мнения об этих телохранителях, и их определённо можно считать самыми лояльными из числа возможных преемников», — подчёркивается в статье. Однако их перевод на гражданскую службу вряд ли можно назвать успехом, и всем им ещё «очень далеко до того, чтобы заменить Путина», уверен автор.

Но хотя «битва за право стать преемником» уже набирает обороты, Путин вряд ли будет преждевременно «раскрывать карты», говорится в статье: «Если фаворит станет известен слишком рано, это может вызвать междоусобную борьбу между многочисленными властными кланами». Некоторые эксперты даже высказывают предположения, что действующий президент может уйти в отставку заранее, не дожидаясь 2024 года, чтобы «застать врасплох политический истэблишмент».

В любом случае, для простых россиян исход этой гонки будет мало что значить, полагает автор: «Все претенденты наверняка будут жёстко держать в своих руках бразды правления политикой и экономикой, поскольку либералов и критиков Кремля в правительстве практически не осталось». Новые поправки к Конституции предполагают, что любой кандидат в президенты должен прожить в РФ 25 лет и не иметь зарубежного паспорта или вида на жительство, что заведомо исключает некоторых сторонников оппозиции, говорится в статье.

«Путинизм — теперь магистральное направление… и он пользуется поддержкой населения», — подчёркивает аналитик Татьяна Становая. А эксперт Александр Баунов уверен, что цели Путина вполне очевидны. «Россия, которую он создал, должна остаться его Россией», — заключил Баунов в интервью Politico.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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